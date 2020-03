Minuto a minuto: qué está pasando en la Radio y Tv

Crédito: TV Pública

Pablo Montagna Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020

La TV Pública lanza sus noticieros renovados

Habrá cuatro envíos todos los días y el sábado se suma el informativo con noticias del exterior

Esta semana se estrenaron las ediciones informativas de la televisión pública, bajo el título televisión pública noticias y la nueva emisión de televisión pública noticias internacional. La edición matutina, de 7 a 9, tiene la conducción de silvia Fernández y pablo Vigna y la participación de los periodistas Verónica urriolabeitia, Florencia Barragán, José Natanson, Néstor Espósito y Julia Kolodny y Juan Carlos Fernández. La edición del mediodía, de 13 a 14, es conducida por Gabriela Radice y Alejandro Puertas. La central, de 20 a 21, cuenta con la conducción de Gabriela Previtera, Ariel Senosiain y la participación periodística de Diana Zurco, Lucía Aisicoff, David Cufré, Ayelén Oliva y Pablo Tiburzi. Y la edición de medianoche estará conducida por Daniel López con la participación de Pablo Tiburzi. Además, desde el sábado 21, de 12.30 a 13.30, estará la nueva edición de televisión pública noticias internacional, con la participación de los periodistas Ayelén Oliva, Raúl Dellatorre, Jorge Elías y José Natanson.

Radio

La 10 suma actualidad con Vuelta de rosca

Como se adelantó oportunamente, el periodista Tomás Méndez, se sumó a Radio 10 AM 710 (de lunes a viernes de 15 a 17) con Vuelta de rosca, un ciclo con notas de actualidad, economía y noticias judiciales de los casos más resonantes que impactan en la opinión pública. Méndez está acompañado en este programa por Vanesa Petrillo, Osvaldo Granados, Pablo Cano y Alejandra Dirassar.

Radio II

Santa Cruz, con ciclo propio en La Once Diez

El periodista de LN + Daniel Santa Cruz estrenará programa en el regreso de la AM de la Ciudad, La once Diez AM 1110. El ciclo se llama Cara y Cruz, y se emite a diario, de 18 a 20, junto a Emiliano Arnaez, Nicolás Campolongo, Marcelo Cantelmi, Catalina Dlugi, Daniela Hacker y Sergio Levit. El programa reemplaza a La boca del lobo, que estaba a cargo de Guillermo Lobo.

TV

ESPN redes se embarca en su séptima temporada

Esta semana, ESPN Redes (lunes a viernes a las 17.30?por ESPN) se renovó y presentó un nuevo formato. Ahora, cuenta con Leandro "Chino" Leunis y Agustina Casanova como encargados de divertir e informar a todos en su séptima temporada. Ambos están acompañados por Zuca Conti, Julián Bellese y Lelu Mendy. Vale resaltar que Casanova se suma a un amplio staff femenino.

Radio III

Adriana Salgueiro, en las noches de la 990

Esta semana La 990 AM sumó a su grilla el ciclo de espectáculos Espléndidos pero infidentes. Se emite a diario a las 23 y cuenta con la actriz Adriana Salgueiro (que tuvo su experiencia en Radio Rivadavia AM 630 hasta diciembre de 2018) y el periodista Daniel Ambrosino en la conducción. De esta manera, el ciclo se suma a los programas radiales donde abordan temas del espectáculo.