La conductora confesó que el expresidente la ayudó en un momento difícil de su vida Crédito: StoryLab gentileza

20 de diciembre de 2020 • 10:41

En su regreso, Mirtha Legrand envió varios saludos a amigos, familiares y especialistas que la ayudaron a transitar su larga cuarentena alejada de las pantallas. Entre ellos, estuvo nada menos que el expresidente Carlos Menem, internado luego de sufrir una arritmia severa.

"Quiero recordar a una persona que en un momento difícil de mi vida me ayudó mucho, que fue el doctor Menem cuando era presidente. Yo estaba prohibida, no podía trabajar en televisión y me dijo 'cuando yo sea presidente usted va a trabajar' y lo cumplió", recordó la histórica conductora.

"Está muy delicado de salud y quería hacer este recuerdo", agregó Mirtha antes de concluir la emisión especial del programa, en la que estuvo acompañada por su nieta y reemplazante temporal, Juana Viale, su hija, Marcela Tinayre y su bisnieta, Ámbar de Benedictis.

La diva de los almuerzos felicitó a su nieta por estar al frente del ciclo durante todo el año: "Quiero felicitarte porque lo que has hecho es maravilloso", expresó emocionada.

También recordó a su hermana Goldy, que falleció en mayo: Si me permiten le voy a dedicar este programa de hoy a una persona que se fue hace unos meses. A mi querida hermana Goldy que la extraño, la sigo queriendo y me cuesta que no esté entre nosotros. Desde donde estés, este programa es para vos", lanzó, mirando al cielo.