Mirtha Legrand a Alberto Cormillot: "¿Usted es sordo o yo hablo mal?"

La conductora y el médico protagonizaron un momento tensa durante el programa de TV de la diva de los almuerzos.

16 de diciembre de 2019 • 11:40

Hace apenas una semana, el Dr. Alberto Cormillot celebró su casamiento con Estefanía Pasquini, una mujer de 34 a la que el médico le lleva 47 años. " Mis suegros no me aceptaban y al principio se opusieron a nuestra pareja pero después vieron tan feliz a su hija que me dieron una oportunidad. Y cuando los conocí, en su casa, les dije que yo hubiera hecho lo mismo", había contado Cormillot en Pampita online, el programa que Pampita Ardohain.

En las últimas horas, el médico de 81 años pasó por Almorzando con Mirtha Legrand y recibió un fuerte comentario de la conductora que sorprendió a todos los invitados. Cuando se acercaba el final del programa, Cormillot se refirió a su paso por la Antártida, donde bailó tap. "Subí el video ese, y ahora lo voy a subir de nuevo", dijo él. En ese momento, Mirtha le preguntó si tenía pensado regresar al polo sur. Además, le preguntó si iría con compañía y el nombre de su pareja.

Mientras Cormillot respondía a las sucesivas preguntas de la conductora, Mirtha continuaba agregando preguntas y quiso saber si el médico había grabado su baile. Él, tras una pausa, le respondió: "¿Eh? Sí, sí. Lo grabé".

Incómoda y algo impaciente, la conductora del ciclo insistió: "¿Usted es sordo o yo hablo mal? ¿Yo hablo mal? ¿No me entiende cuando hablo?". Para salir del momento tenso, el médico respondió: "Yo entiendo perfectamente". Y luego aclaró: "Pero a veces no escucho bien. Pero no, usted habla bien Mirtha, el problema soy yo".

Por su lado, para salir del clima de incomodidad, la diva aclaró que era "dicho con humor". Mientras Cormillot bebía agua, ella sumó: "No lo tome dramático por favor".