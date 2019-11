Crédito: Instagram Mirtha Legrand

2 de noviembre de 2019 • 22:22

Una semana después de las elecciones, Mirtha Legrand volvió a su programa y no pudo evitar referirse al tema. Antes de recibir a sus invitados, la diva leyó un comunicado donde expresó su opinión. "Quiero decirles algunas palabras con motivo del cambio de gobierno del domingo pasado", dijo antes de comenzar a leer.

Allí, felicitó al Presidente de la Nación y al futuro presidente electo. "Felicito al presidente Mauricio Macri por haber reconocido prontamente el resultado e invitado al presidente electo a reunirse al día siguiente en la Casa Rosada. También felicito al presidente electo doctor Alberto Fernández, que aceptó la invitación. Ambos dieron una muestra de diálogo y cultura democrática", opinó Legrand.

Además, resaltó que la elección fue una jornada cívica "inolvidable", por la alta convocatoria que se vio en las urnas. "Quiero celebrar con todos los argentinos un nuevo hito en esta democracia que continúa madurando. Celebro que la jornada electoral haya transcurrido en paz y con un alto porcentaje de votantes respecto de elecciones anteriores", expresó.

Y agregó: "Tenemos que contribuir a que germine la semilla de la conciliación nacional en un escenario de polarización importante y en un momento complejo de nuestro país".

Antes de terminar, manifestó lo que espera para el futuro. "Deseo que el nuevo presidente pueda conducir el país en un marco de convivencia pacífica, hacia un futuro con crecimiento que mejore la situación de los más necesitados", dijo.

"Esa es mi forma de pensar, así pienso yo", dijo Legrand al terminar de leer el comunicado. Y concluyó: "Me pareció que era necesario que lo hiciera porque hemos hablado mucho de política en este programa, este es mi pensamiento, así lo siento".

Durante la cena, Mirtha, que hace unos meses había dicho que no invitaría a Fernández a su mesa, hizo un mea culpa y aseguró que le gustaría poder tenerlo en su programa. "Hace un tiempo que dije que no, pero hoy si lo invitaría", comentó. "Esto no nos lleva a ningún lado como argentinos, las grietas estuvieron siempre pero tienen que terminarse".