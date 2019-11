La vedette habló en Crónica sobre la posibilidad de ser madre de nuevo Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2019 • 16:45

Mónica Farro se casó en agosto con quien era su personal trainer, Leandro Herrera. "Casarme con este hombre maravilloso es un placer. Para él era un sueño, para mí un logro. Mi objetivo era ser feliz y estar bien con una pareja sana", contó a Intrusos al salir del registro civil.

En estos meses en pareja, entre luna de miel y viajes de trabajo, circularon rumores de crisis que la vedette descartó. Siempre hizo hincapié sobre las dificultades de la vida en pareja, algo que no se puede evitar pero que no quiere decir que el amor no triunfe.

El casamiento fue en agosto en el barrio de Belgrano Crédito: Gerardo Viercovich

Este domingo estuvo en el ciclo de Crónica El Run Run del Espectáculo, con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y se refirió a la posibilidad de volver a ser madre. Farro ya es madre de Diego, un joven que acaba de cumplir 25 años.

En la charla, donde también participó Herrera, contó que se extirpó las trompas de Falopio por prevención médica, razón por la cual no puede quedar embarazada. Le preguntaron si había pensado en la opción de adoptar, dio una respuesta que fue polémica: "Yo no adoptaría nunca porque si no es mi sangre, no me interesa. Es duro pero es mi opinión. Antes quizás hablábamos cómo podría ser un bebé nuestro".