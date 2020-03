Morena Rial contó que sueña con conocer a su mamá y a su papá biológicos

Crédito: Web

Morena Rial nunca tuvo una vida fácil, siempre tuvo que superar dificultades y adversidades tanto en su infancia, como en su adolescencia. En esta oportunidad decidió abrir su corazón a través de su cuenta de Instagram y confesó que le gustaría conocer a su papá y a su mamá biológicos.

"Respondo 15 preguntas a mi elección", fue la consigna que lanzó Morena. "¿Sabes quiénes son tus padres de sangre?" , le preguntaron. Morena no dudó y respondió con total sinceridad: "No, no tengo idea de dónde viven o quiénes son. Cuando esté segura voy a meterme de lleno en ese tema, pero es algo que tengo como meta para más adelante" .

Al preguntarle sobre cómo está la relación con su padre, Morena no esquivó el tema y contestó que todo está "muy bien" con Jorge Rial. Además, confirmó que será invitado al bautismo de su hijo Francesco, que llegará a su primer año de vida el 27 de marzo.

"Morena llegó a mi vida desde que nació. Ella tenía otro nombre, que fue el que le puso su mamá biológica. Cuando nos dieron la tenencia definitiva, fuimos al Registro Civil y le pusimos Morena. Ella sabe todo sobre su origen", había dicho Jorge Rial en 2015.

Por último, Morena también se expresó sobre el tema del aborto en el país. "¿Estás en contra o a favor?", le consultaron. "Me lo están preguntando mucho. Yo estoy a favor de las dos vidas, obviamente respeto las decisiones de los demás, pero yo estoy a favor de las dos vidas", argumentó.