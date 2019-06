Moria Casán contó que le dio "un besito" a Miguel Ángel Pichetto

A comienzos de año, la conductora de Incorrectas narró la anécdota sucedida en Mendoza junto al senador y candidato a vicepresidente. Fuente: Archivo

13 de junio de 2019 • 10:03

Miguel Ángel Pichetto fue anunciado esta semana como el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las próximas elecciones. Luego de la sorpresa de que el senador peronista se uniera a Cambiemos, se convirtió en el hombre en boca de todos y se reflotó una anécdota narrada por Moria Casán a comienzos de este año.

"Me calienta que alguien me dé como un tipo de hipnosis cuando habla en la tele. Me pasó con Pichetto cuando lo vi en el programa de Fantino. Me atrajo, es uno de los pocos políticos que vi con cable a tierra, súper criterioso, súper relajado", opinó la conductora de Incorrectas de visita en Pamela a la tarde.

Además, reveló que se cruzaron durante el Festival de la Vendimia Solidaria, en Mendoza, como invitados en la casa de Daniel Vila y Pamela David. Un rato antes, Pichetto le había dicho a Moria, durante el evento, que la admira y que disfruta de su programa.

"Como llovía, tu marido me ofreció ir a descansar un poco a su casa. Me sentí como en la realeza, era una casa como la de las Kardashian, una mansión", relató la diva a David. "Me pasaron a uno de los cuartos de huésped, entramos con el personal y vemos una campera adentro de la cama, entonces dijeron que estaba el cuarto ocupado, también había un bolso. En ese momento, sale una persona de adentro de la habitación y era Pichetto."

"No lo pude creer, estaba él ahí conmigo. Le dije: 'Usted que dice que me admira desde siempre y ahora nos encontramos acá'. Fue muy causal, en un cuarto. Aprovechó para decirme de nuevo lo que me dijo antes", continuó Casán y remató con lo mejor de la anécdota. "No nos pasamos el teléfono pero nos dimos un besito".