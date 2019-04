La diva se refirió a los comentarios de la conductora en su cuenta de Twitter. Fuente: Archivo

29 de abril de 2019 • 17:42

Mirtha Legrand se expresó este domingo en su programa sobre la situación actual del país. Frente a la crisis económica, la conductora especuló con la posibilidad de que Cristina Kirchner sea relecta en octubre y definió ese panorama como "lo peor". Es por eso que subrayó su compromiso de "hacer todo lo posible" para que vuelva a ganar las elecciones Mauricio Macri.

Los comentarios de la diva generaron repercusión por la magnitud de su influencia y una de las voces que salieron a responder fue la de Moria Casán .

"Chiquitaje dijo una vez que daría la vida para que no vuelva Cristina. Ahora dice que gana porque Macri desaprovechó", escribió la ex vedette en su cuenta de Twitter. "Necesita que gane Macri porque sino tiene que entregar su vida".

"¿Se queda sin mesita y a su productor se le cortó el chorrito? ¡Acting de cagasómetro! Que no se lo cree ni ella", concluyó y llamó a sus comentarios una "reflexión con eructo luego de almorzar".

Pero el cruce no se cerró ahí. En el pase del ciclo de Pamela a la tarde a Incorrectas, Moria habló. "Los tuits no son contra ella ni nada sino una apreciación sobre lo que dijo. Mirtha es una gran actriz y sabe que si vuelve el kirchnerismo no la va a sacar, porque no van a ser tan torpes de sacar a una señora con semejante trayectoria. Soy una hermafrodita del espectáculo y me gusta analizar las internas del acting. ¡Está todo actuado! No quiero confrontar con Mirtha pero sí quiero decirle que no le creo nada, que es acting y lo hace muy bien. Además, respeto mucho a la señora que siempre me trató bien, me vino a ver a todos mis espectáculos. Los tuits son creaciones literarias mías y no son una crítica", suavizó Moria. Y dio el tema por cerrado.