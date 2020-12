Moria Casán, muy dura con Melina De Piano: "Es pesada esta piba, siempre llora"

Moria Casán acusó a Melina De Piano de ser una "pesada que llora siempre"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 09:19

Pablo Ruiz y Melina De Piano dieron por inaugurado el nuevo ritmo del Cantando 2020 . La pareja se animó a interpretar "The Show Must Go On", de Queen, y, a pesar de haber ganado la aprobación del jurado, vivieron un momento muy tenso durante la devolución. Moria Casán apuntó duramente contra la voz de Melina y la acusó de "llorar siempre".

"Hubo un quiebre, porque cortabas con la interpretación sensible de Pablo. Con tu voz demasiado aguda, lejos de acompañarlo, cortaste un poco el clima, porque te fuiste", observó Moria. Sin embargo, Melina no se tomó a bien las críticas de la vedette y le respondió: "Era el agudo que había que hacer".

Moria Casán, durísima con Melina de Piano: "Sos una suplente; es una pesada esta piba, siempre llora 02:27

Video

Visiblemente cansada por la actitud, Moria fue tajante: "Mamita, no me rebotes todo lo que te digo". Sensibilizada con la respuesta, Melina continuó: "Es que siempre tenés algo".

Ya enojada por la situación, la jurado la cruzó: "A ver, ¿qué tengo yo con vos? Yo te digo que le cortaste la sensibilidad a él, que vos te fuiste e incluso desafinaste. Si te molesta, mamita quejate con (Marcelo) Tinelli que me contrata. No me gustó tu actuación, pero sí la de Pablo. Como la figura es él y vos sos una acompañante suplente de uno y de otros, la nota se la voy a dar a él".

Para completar su posición, Moria añadió: "Esta piba siempre tiene un complejo, siempre llora, siempre dice: '¿Por qué conmigo?'. A mí no me pasa nada con vos porque ni te registro, ni te conozco. No me gusta lo que hacés porque me parece que te salta la solista y lo trabaste a él. Vos no me gustaste, te pongo un cero y a Pablo le pongo un uno adelante. Así que Pablo, te pongo un 10".

El episodio afectó a Melina, que comenzó a llorar. En ese momento, Moria indicó: "Es pesada esta piba, siempre se victimiza. Siempre está llorando por los rincones". "No me victimizo, soy sensible, que es otra cosa", aclaró Melina.