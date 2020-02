"La one" estuvo en Los Ángeles de la Mañana y habló sobre el debate a raíz de la última campaña de Jimena Barón Crédito: Instagram

El polémico caso del afiche de Jimena Barón ha llegado a todas las entrevistas de los medios. Es casi como una interrogación obligada: "¿Qué opinás de lo que está pasando con Jimena Barón". Ángel de Brito conversó con Moria Casán y la pregunta fue una tentación insalvable.

"Mirá, yo nunca la defendí ni nada, no es un referente para mí, no me cae muy bien Jimena. Pero la verdad es hoy en día las feministas se pasan de rosca y se ponen muy fundamentalistas", contestó con la seguridad que la caracteriza aunque sin terminar de defender ni atacar a la autora de La Cobra.

El conductor de LAM reprodujo la entrevista radial que tuvo con la artista en la que también le preguntó también su opinión sobre la prostitución. Moria fue tajante y sentenció: "La trata y la droga son negocios que nunca se van a acabar. La única solución es regularlos. No nos engañemos entre todos".