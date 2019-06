Moria Casán contó en Incorrectas cómo fue su última conversación con la fotógrafa. Fuente: Archivo

Durante veinte años, Verónica Guerman fue una de las fotógrafas más conocidas del mundo del espectáculo. Gracias a su talento y generosidad se convirtió en una de las preferidas de los famosos, que ayer la despidieron luego de su repentino deceso. Este martes, Moria Casán cerró Incorrectas dedicándole unas palabras muy sentidas a su amiga: "Acaba de fallecer Vero Guerman, íntima amiga mía. Anoche estuvimos hablando. De su admiración y generosidad nació una amistad".

La conductora y Guerman se conocieron luego de que esta le hiciera algunos trabajos para su escuela de baile, la relación se consolidó cuando le regaló a Kristobal, la mascota que se hizo famosa en Showmatch, "un perrito que para mí fue todo".

Moria también adelantó que la nota que se verá este miércoles en Incorrectas, con Claribel Medina y su hija sobre el episodio de adicción que la actriz contó en la mesa de PH: Podemos Hablar se produjo gracias a Vero: "Ella me ayudó con la producción. Me dio el teléfono de la hija de Claribel, y me comuniqué para invitarlas al programa. Un ser hermoso, le doy mi pésame a su familia, ahora voy a ir a verlos".

A las palabras de Moria, se sumaron durante la tarde y noche del martes, los testimonios de otras figuras como Ángel de Brito, Santiago Del Moro, Daniel Hadad, Esmeralda Mitre, Facundo Arana, Nicolás Vázquez, recordando con emoción y tristeza a "la fotógrafa de los famosos", que murió a los 50 años.