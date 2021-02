Moria Casán se burló de Alberto Fernández y Ginés González García por el escándalo de las vacunas Vip

Moria Casán aprovechó un video que grabaron trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires para referirse al escándalo de la “vacunación vip”. “No sé si tengo ganas de anotarme en una carrera de ratas”, afirmó la diva en su descargo.

A principio de mes, la exjurado del Cantando (eltrece) fue convocada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ser vacunada con la Sputnik V y de esta manera concientizar a aquellos que desconfían de la vacuna rusa. “Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, no en concientizar porque eso es subjetivo y depende de la credibilidad o no hacia mi persona”, escribió en una carta que publicó en Twitter, donde afirmó que ser “una persona de riesgo” y “esencial”.

La diva comparó la vacunación con una "carrera de ratas" Archivo

Sin embargo, luego de que el pasado viernes se destapara la noticia del “vacunatorio vip”, Moria cambió de opinión y reveló qué opina ahora sobre la decisión de vacunarse.

“Thanks (gracias) por la onda, pero soy del conurbano bonaerense, una morocha sin privilegios y no sé si tengo ganas de anotarme en una carrera de ratas”, escribió en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada de un video en donde se ve a tres empleados del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires desde el centro de vacunación instalado en el Teatro Colón.

En la grabación los trabajadores la saludan con cariño y le demuestran su admiración. Incluso, una dice: “Espero verte por acá”.

Indignada y con humor

Además, el lunes pasado la mediática mostró su indignación con el escándalo de la “vacunación vip” y ridiculizó a Alberto Fernández y al exministro de Salud, Ginés González García.

En un posteo en su Instagram, Moria subió una versión alterada del afiche de su película Expertos en pinchazos con los rostros del presidente y el exfuncionario sobre los de Alberto Olmedo y Jorge Porcel.

La foto fue acompañada por la frase: “Me sigue impresionando mi fama #RevivalOchentoso”.

LA NACION