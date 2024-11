Moria Casán se metió en la polémica entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani: “Es la China veterana”

Luego de que Sabrina Rojas acusara en Pasó en América (América TV) a Griselda Siciliani de haberle escrito a Luciano Castro mientras ella estaba embarazada de uno de sus dos hijos, Moria Casán se metió en la polémica y lanzó una fuerte crítica contra la protagonista de la serie Envidiosa (Netflix).

Este lunes, desde LAM (América TV) quisieron saber cuál era la opinión de “La One” quien, sin pelos en la lengua, dijo lo que pensaba: “La China veterana, licuame la banana... Se ga*** todo. ¡Aguante Siciliani!”. No obstante, dio a entender que no tiene ningún problema con ella. “Me encanta porque me hace a mí. Me parece una mina copada y supongo que todo esto hasta le divertirá”, comentó.

Griselda Siciliani le respondió a Sabrina Rojas en medio del escándalo con Luciano Castro: “Me genera una incomodidad pequeña”

Y siguió: “Yo creo que tiene una cosa mala: quiere que todo el mundo la quiera. ¡No puede ser, mami! Olvidalo, guapa. Sos actriz. No sé si ahí lo que mandó fue una fake”, analizó sobre la respuesta de Siciliani. “Me hace gracia toda esta cosa. Como digo en mi monólogo, todo es lindo, el viaje es lindo, pero Argentina es única. Lo único que mantiene divertida a la gente son los chismes del espectáculo”, sostuvo.

“No solo los chismes, sino todo lo que se da en un espectáculo. Pero da la casualidad de que el ‘chisme de sábana’ y el folclore como el argentino no lo hace nadie. A mí me dicen que los españoles hacen bien las cosas del corazón, pero no tienen la gracia nuestra. Lo nuestro es lo más”, destacó.

Sabrina Rojas y Luciano Castro estuvieron juntos más de una década y se convirtieron en padres de Esperanza y Fausto (Foto: Instagram @rojassasi)

En ese sentido, comenzó a hacer los gestos de la rubia, con intención de imitarla. “La Rojas es una regia. Contame la Rojas”, expresó. Entre risas, Alejandro Castelo, el cronista, le preguntó: “¿Está disfrutando?”. A lo que respondió, fiel a su estilo, que debe estar llevando una vida sexual muy activa.

Asimismo, recordó una secuencia de cuando Sabrina Rojas daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. “La Rojas vino un día a mi camarín porque no sabía si aceptar una revista de Gerardo Sofovich que él le había propuesto, pero no sabía. Ella quería encarar otro camino. Estuvimos en mi camarín hablando y me dijo: ‘Me parece que no voy a aceptar lo de Gerardo’. Eso no lo hizo y terminó aceptando otra cosa. Ella ya quería ir por otro lado”, recordó. Y continuó imitándola: “Ella es toda una cosa así”. “Conocí a su novio anterior que era un divino, después ya con Castro no la vi”, concluyó.

El video retro de Sciliani: “Va mucho el amante”

En medio de las especulaciones respecto a la presunta infidelidad del actor, se viralizó una entrevista que dio Siciliani en agosto de 2023 en Perros de la calle (Urbana Play) donde reconoció que tuvo una relación clandestina. “Tenía este vínculo muy apasionado, muy intenso, muy amoroso también, porque era un vínculo fuerte que llevaba un tiempo, un tiempito largo... pasado el año. Pero un vínculo de amantes. Que es la que va, ¿no? Para mí va mucho el amante”, se sinceró Griselda.

El año pasado, durante una entrevista con Perros de la calle, Griselda Siciliani reconoció que tuvo una relación clandestina (Foto: captura de video / Urbana Play)

Además, dio a entender que este amor fue después de la relación que mantuvo con Adrián Suar, de quien se separó en 2016; pero mientras debatían respeto al “vínculo de amantes” de la actriz, Siciliani dijo: “Tratemos de no poner tanta fecha”. “Los amantes son los que se aman”, sostuvo a continuación y reconoció que en la relación a la cual se refería “había clandestinidad”.