Morrissey vende discos de otros artistas autografiados por él a 300 dólares

En simultáneo con su carrera artística, Morrissey siempre desplegó su costado polémico. Una actitud que se confirma con declaraciones xenófobas, críticas al feminismo, peleas con los medios de comunicación o hasta en el descreimiento hacia víctimas de abusos sexuales, como en el caso de las acusaciones hacia el actor Kevin Spacey, que tildó de ridículas.

Ahora, se generó revuelo tras conocerse que en el recital del último sábado en el Hollywood Bowl de Los Angeles, el cantante inglés vendía discos de otros artistas con su autógrafo en el típico stand de merchandising.

Los álbumes con la firma del ex The Smiths eran de David Bowie, Patti Smiths, The Stooges y Lou Reed, y su valor ascendía a los 300 dólares cada uno. No obstante, también estaban los suyos, aunque a un costo más bajo: 200 dólares.

En las redes sociales, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones al respecto. Las reacciones oscilaron entre la sorpresa, las risas y la indignación. "Aquí está la imagen. La absoluta arrogancia de cobrar $300 por un registro de Bowie firmado por Morrissey es impresionante", escribió enojado uno de ellos.

Morrissey publicó este año California Son, un disco con versiones de grandes canciones de artistas clásicos como Bob Dylan, Joni Mitchell y, entre otros, Carly Simon. Su primer corte promocional fue "It´s Over", un tema lanzado por Roy Orbison en 1964.