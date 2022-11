Movistar Fri Music presentó a Nicki Nicole: una noche a pura emoción con el debut más esperado

Con entradas sold out en horas, la artista rosarina debutó en un Movistar Arena repleto con un lanzamiento exclusivo, tres artistas invitados y muchas sorpresas en el marco del Movistar Fri Music

Una vez más, Movistar fue nexo entre la música y un público que agotó localidades en apenas horas para uno de los shows más esperados dentro del ciclo gratuito Movistar Fri Music. En esta oportunidad, quien dejó una huella imborrable en el Movistar Arena fue nada más y nada menos que Nicki Nicole con su debut y regreso a la escena local luego de recorrer el globo con sus hits más emblemáticos.

La fiesta comenzó el domingo 30 de octubre con el Movistar Arena como epicentro de la celebración en la cual no faltaron ni la emoción ni las sorpresas musicales. La encargada de preparar la pista fue Luana, una de las grandes revelaciones de la escena urbana local, que sacudió al público con sus ritmos latinos. Ideal para calentar motores e ir preparando a un público que esperaba con ansias la performance de la artista rosarina.

Nicki Nicole debutó en el Movistar Fri Music

En esta nueva edición, más de 12 mil clientes de Movistar e invitados coparon el estadio del Movistar Fri Music, que a las 19 horas abrió sus puertas para una previa de la mano de celebrities y artistas de diversa índole. Marcelo Tinelli, Migue Granados, Julieta Prandi, Esteban Lamothe, Geraldine Neumann, Julieta Nair Calvo, entre otras personalidades, no quisieron perderse la fiesta, que estuvo cargada de emoción y de euforia en la misma medida. Y es que la joven y talentosísima cantante acaparó a un público tan amplio a tal punto de disolver la brecha generacional, demostrando que los ritmos urbanos están conquistando a todas las audiencias en gran parte gracias a esta generación de artistas que llevan la música local a toda la esfera.

La fiesta comenzó el domingo 30 de octubre con el Movistar Arena como epicentro de la celebración EY!ColectivoGrafico-Tute Delacroix

“Tengo To” fue el tema que aperturó la gran celebración con una Nicki con peluca rubia, outfit celeste y un gran despliegue de bailarines enmascarados cual ninjas. Tanto el hip hop como el pop se hicieron eco de una performance cargada de muchísimo poder y ritmo, así como también de momentos conmovedores en los cuales la artista agradeció el apoyo de su fandom a lo largo de toda su carrera. No faltaron lapsos de agradecimiento y emoción por parte de la protagonista, que fue ovacionada en todo el show, demostrando ser un ícono indiscutible en la escena local y mundial. Y además de la masividad del recital, tampoco faltó el espacio de intimidad en el cual se adentró entre el público, que elevó sus celulares cual faroles en medio de la oscuridad al ritmo de temas tales como “Plegarias” y “Años Luz”.

“Ustedes me cambiaron la vida” fue una de las frases que quedó perpetuada en pleno show, mientras el público elevaba carteles en los cuales se leía “Siempre serás parte de mí”. Pero el espectáculo no se limitó a los ritmos urbanos, sino que tuvo su momento más rockero junto con la banda uruguaya No Te Va Gustar como invitada, deleitando a todos los presentes con “Venganza”, un tema con un fuerte mensaje que hace alusión “a quienes ya no están”.

Además de las múltiples sorpresas que iban apareciendo, Wos fue otra de ellas. Su aparición estelar generó un revuelo en el público, que acompañó al artista invitado con “Cambiando la piel”, una colaboración entre ambos talentos que elevó la temperatura del recinto. Una vez más, la impronta colaborativa que caracteriza a esta generación generó una ola de aplausos entre la audiencia, que recientemente también vivió el Movistar FRIStyle en el Konex, otra propuesta que hace foco en el freestyle y en las batallas y que la marca ya lleva en el ADN.

Como parte de la experiencia única que trae Movistar, no faltaron las sorpresas en distintas formas. Y es que Nicki sorprendió a los presentes y a los miles de seguidores que no se quisieron perder del evento siguiéndolo a través de la transmisión en vivo, con un lanzamiento exclusivo. Además del debut en el recinto, la cantante presentó “Frío”, una canción inédita que próximamente desembarcará en todas las plataformas digitales. “Quería que ustedes sean los primeros en escucharla”, dijo a pura emoción.

En esta nueva edición, más de 12 mil clientes de Movistar e invitados coparon el estadio del Movistar Fri Music EY!ColectivoGrafico-Tute Delacroix

Otra aparición muy esperada vino de parte de Trueno, quien acompañó a la artista y actual pareja con “Dangerous”, mechándose con el tema “Mamichula”, un hit emblemático que dio origen a la relación que mantienen hoy en día.

Ya hacia el final del evento y con emociones a flor de piel, la noche se coronó con “Wapo traketero”, la canción con la que Nicki Nicole conquistó los corazones de todos sus seguidores y se posicionó en la escena musical allá por el año 2019. Definitivamente fue un hito musical no simplemente en la carrera de la artista, sino en el circuito de eventos gratuitos bajo el formato de Movistar Fri Music, que busca acercar a los artistas con propuestas innovadoras e integrales pensadas para todo su público. Y para quienes no pudieron acceder al código debido a la alta demanda de entradas, el espectáculo se transmitió vía streaming y aún sigue vigente para que lo revivas en cualquier momento, desde cualquier lugar.

