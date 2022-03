Mt. Desolation - “Departure” (y la ganadora)

Primero lo primero: aunque sea casi un despropósito aclararlo, la ganadora indiscutida del disco de Clapton, Clapton, es Yanis1978, gracias a “The Man Who Sold The World” versionado por Nirvana. Si mi monito calculador no me falla y dejando de lado a los analfabetos que votaron cualquier otra cosa -disculpen mi crueldad, pero sólo había que leer un párrafo-, la cantidad total de votos recibidos por el tema ganador fue de 41 (25 de aquí abajo y 14 de FB, en Twitter, por alguna misteriosa razón sólo votaron dos). La triste cantidad de porotos sumados por los covers correspondientes a Sonic Youth (4) y Green Day (3), hace que el triunfo sea aún más valeroso: felicitaciones, Yanis, la producción se pondrá en contacto con vos para que gestionemos la entrega.

Luego, de acuerdo a la propuesta de Wilson, en breve estaremos realizando una encuesta No Random para determinar el Mejor Cover de la Historia de la Música. Seleccionaremos diez de los más elegidos y los someteremos a votación para determinar un ranking de posiciones. Esteitún.

...

Mt. Desolation es la (nueva) banda paralela de dos miembros de Keane, el tecladista y compositor Tim-Rice Oxley y el bajista/baterista Jesse Quin conformada con la intención de canalizar su lado "country alternativo". Para darle más renombre a la cuestión, el dúo convocó a distintos músicos que participaron de su primera grabación que será editada el 18 de octubre: Ronnie Vannucci de The Killers, John Roderick de The Long Winters, Tom Fiddle Hobend de Noah And The Whale y Country Winston Mashall de Mumford and Sons, por ejemplo. Además de entregar dos de sus temas, ahora grabaron dos videos en los que puede captarse la esencia de sus canciones: un country-folk melancólico y contradictoriamente alegre, mongas melodías ideales para empezar la semana sin someterse a ningún sobresalto auditivo.

Fíjense. Espero sus HT del día, así retomamos nuestra antigua costumbre.

Mirá el video de "Departure":

BANDWIDTH / MT DESOLATION / "Departure" from Bandwidth on Vimeo .

Y escuchá "State of Our Affairs":