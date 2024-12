Murió el actor español José de la Torre, conocido por su trabajo en series como Toy Boy y Vis a Vis

José de la Torre murió este jueves 5 de diciembre a los 37 años. Conocido por su trabajo en series como Toy Boy y Vis a Vis, el intérprete andaluz padecía una grave enfermedad, la cual se le habían diagnosticado hacía varios meses. Según se confirmó, sus restos serán velados en una misa íntima y luego incinerados en el cementerio de Montilla, su lugar natal.

José de la Torre sufría una grave enfermedad (Foto: Instagram/@josedelatorre_)

La triste noticia la comunicó el medio Montilla Digital, al que luego se sumaron otros. “Desde Plano a Plano, nos unimos al dolor de la pérdida de José de la Torre. Siempre recordaremos tu sonrisa, tu energía, vitalidad y cercanía en cada rodaje y en cada momento”, expresaron desde la cuenta de Instagram de la productora de Toy Boy y Servir y proteger, producciones en las que participó.

José comenzó su carrera artística al debutar como protagonista de uno de los videoclips del grupo musical madrileño Nena Daconte. Luego, le tocaron interpretaciones en reconocidas series como Servir y Proteger (2017) y Vis a vis: El oasis (2020).

Dolor por la muerte de José de la Torre (Foto: captura Instagram/@plano_a_plano)

Sin embargo, el éxito le llegó con su papel de Iván en Toy Boy (2019), producción de Netflix en la que compartió elenco con María Pedraza, Triana Marín, Jesús Mosquera, Hugo Beltrán González, Cristina Castaño y Álex González.

“Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio”, explicó en una entrevista con CÓRDOBA de España. “Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme, y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello”, añadió.

A través de su cuenta de Instagram, en la que contaba 454.000 seguidores, José compartía parte de su trabajo tanto en la ficción como de modelo. Su última publicación fue en junio, durante una de sus visitas a Canarias.

José de la torre tenía 37 años (Foto: Instagram/@josedelatorre)

LA NACION