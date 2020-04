Murió el reconocido jazzista Ellis Marsalis por coronavirus

Ellis Marsalis murió a los 85 años Crédito: GROSBY GROUP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 10:01

El gran jazzista Ellis Marsalis murió a los 85 años como consecuencia del coronavirus, según informó su hijo, el saxofonista Branford. El aclamado pianista y profesor -que participó en docenas de discos en una carrera que se prolongó a lo largo de varias décadas- era el padre también del trompetista Wynton.

"Con enorme tristeza que anuncio el fallecimiento de mi padre, Ellis Marsalis Jr., a consecuencia de las complicaciones del coronavirus", dijo Branford en un comunicado publicado en su página web , tras explicar que había sido hospitalizado el sábado. "Mi papá fue un músico y profesor gigante, y mucho mejor padre. Hizo todo lo posible para hacer de nosotros lo mejor que se podía", añadió. Wynton publicó fotos de él con su padre en Twitter junto con un breve comentario: "Ellis Marsalis, 1934-2020. Se fue como vivió: aceptando la realidad".

El comunicado de Branford Marsalis sobre la muerte de su padre Fuente: Archivo

Nacido en Nueva Orleans -el epicentro del jazz mundial- en noviembre de 1934, Ellis grabó con pesos pesados como Cannonball y Nat Adderley, Marcus Roberts y Courtney Pine. Además de mentor de sus hijos Wynton y Branford, que se convirtieron en músicos de talla mundial, el fallecido pianista fue una figura emblemática del Centro de Artes Creativas de Nueva Orleans, de la Universidad de Nueva Orleans y de la Universidad Xavier de Louisiana. Desde 2018 Ellis formaba parte del Hall Musical de la Fama de Louisiana.

La carrera de Marsalis en el jazz estuvo definida por dos palabras, piano y tradicional. El piano no fue su primera opción cuando empezó a tocar en los años cuarenta. "Al principio tocaba el clarinete pero lo dejé porque mis lecciones iban hacia tocar en una orquesta sinfónica, que no me interesaba. Entonces empecé con el saxo tenor, que a mediados de los 40 destacaba en el rythn and blues. Tocaba en un colegio, para bailes, y sobre todo era rythm and blues. A partir de un momento, empecé a aprender solos de gente más orientada al jazz, como Lester Young, Charlie Parker, Dizzie, y para mi era un reto más grande", recordaba en una entrevista con el diario español El País en 2016, antes de acudir al Festival de San Sebastián.

Las reacciones del mundo de la música han sido unánimes. El New York's Jazz en el Lincoln Center, del que Wynton es director gerente y artístico emitió un comunicado en el que aseguraba: "Con tristeza y el corazón roto, Jazz en el Lincoln Center dice adiós a Ellis Marsalis, uno de los artistas y docentes musicales más renombrados en esta o en cualquier época". "El profundo impacto de Ellis en el linaje de la música está personificado por varios músicos cuyas vidas formó, inspiró y educó", señala.