Murió Velia Oliva, la mamá de Federico, Julio y Marcelo Moura, integrantes de Virus

escuchar

Velia Oliva de Moura, mamá de Federico, Julio y Marcelo Moura, murió este lunes a los 96 años de edad, según confirmaron los músicos platenses desde las redes oficiales de Virus en la tarde de ayer.

”Hoy se fue mamá. Ella nos hizo escuchar los primeros sonidos, los primeros tonos y los primeros acordes. Fueron magia que llevamos toda la vida. Ahora ella estará en todas y cada una de nuestras canciones. Así será, así debe ser y así lo haremos”, la despidieron Julio y Marcelo.

Velia, quien perdió a su hijo Federico en 1988, fue también la madre de Jorge Horacio Moura, un militante de la Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) detenido y desaparecido por la última dictadura cívico-militar.

”Hoy me tocó despedir a la mujer más maravillosa que he conocido, me quedé sin palabras, solo puedo decirte: “gracias por tanto”, el cielo te espera mientras yo te lloro. Gracias a todos por su cariño que es tan necesario para Julio y para mí en este momento tan triste”, escribió luego el menor de los hermanos.

En otro aspecto, puntualmente en el plano artístico, la banda había sido noticia hacía un mes, cuando anunciaron cómo sería su gira de despedida. En ese sentido, ya se presentó en el Festival Primavera Bonaerense de La Plata, en Neuquén y próximamente estarán en Rosario, Santa Fe y Córdoba. En 2023 visitarán Uruguay, Chile y Perú y harán su debut en México, Estados Unidos y España. Por su parte, el próximo 31 de marzo desembarcará, con invitados especiales y muchas sorpresas, en el mítico estadio Luna Park, un espacio al que Virus accederá por primera vez.

Colaboración de Pablo Montagna con información de Telam.

LA NACION