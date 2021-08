Muse - “Neutron Star Collision”

A ver, primero los datos duros: Muse acaba de lanzar “Neutron Star Collision (Love Is Forever)”, el tema que, como ya adelantamos, formará parte de la banda de sonido de Eclipse, la tercera parte de la saga vampiresca de Crepúsculo . La banda liderada por Matthew Bellamy ya había participado de los dos soundtracks anteriores: con “Supermassive Black Hole” para la primera parte y un remix de “I Belong To You” para New Moon.

Como siempre, los ingleses desplegaron todo su potencial de power trío escupiendo desde y hacia todos los corners ese virtuosismo embotellado, el de las fórmulas pretenciosas que nunca fallan. Desde atrás, desde abajo y desde el mismísimo centro: una cabalgata épica, en ascenso; desde el frente: el poder vocal de Bellamy (menos falsettos y más graves) y su colorido piano con una necesaria intervención hacia el final; y desde arriba: un solo de guitarra limpio, preciso. Envolviendo cada elemento, desde la lírica ("Our love would be forever / And if we die, we die together"): una atmósfera densa, mezcla de sentimientos insondables.

Y sí, las fórmulas funcionan, pero (y acá me condeno a muerte...o no) tarde o temprano aburren. Hasta el fin de la tríada inicial Showbiz (1999), The Origin of Symmetry (2001) y Absolution (2003), inclusive con ese compilado en vivo llamado HAARP, todo bien; después, aquella sensibilidad grandilocuente y progresiva que alguna vez lograron transmitir, dejó de surtir efecto. Pero, claro, esa es mi humilde opinión.

Ustedes dirán qué les parece:

