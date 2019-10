Música para el alma: conocé qué recitales no deberías perderte

Disfrutá la magia de la música en vivo de la mano de Club LA NACION

No hay solo una forma de disfrutar la música. Nadie dice que un recital tiene que vivirse en un pogo multitudinario; tampoco es obligación sentarse en una cómoda platea. Cada cual elige cómo transitar la maravillosa experiencia de la música en vivo. Por suerte para todos, hay propuestas diversas que abarcan desde espectáculos al aire libre, para bailar sin parar, hasta encuentros más íntimos en salas acústicas, para deleitarse con la calidad de cada nota. Bandas locales e internacionales copan los escenarios porteños con ritmos de todos los tiempos. Es momento de abrir la agenda.

Ciudad Cultural Konex

Emmanuel Horvilleur será uno de los invitados a tocar en el festival Sonido Konex el próximo sábado

Dónde: Sarmiento 3131, Balvanera

Sarmiento 3131, Balvanera

El Konex ya está palpitando el calor con fechas explosivas. El 1 y el 2 de noviembre llega el festival Sonido Konex (el viernes estarán Gativideo, La Femme D'Argent y De La Rivera copando la Sala de las Columnas, mientras que el sábado serán Emmanuel Horvilleur, Lo'Pibitos, 1925 y Julieta Rada los responsables de agitar los cuerpos del público en el inigualable Patio). El 14 de noviembre desembarca The Whitest Boy Alive, gigante de la escena indie, para deleitarnos con sus clásicos temas. Y en diciembre no se descansa: el 7 es el turno de Bandalos Chinos, que cierran su gira internacional BACH, y el 11 llegan los fantásticos australianos de Hiatus Kaiyote para terminar el año bien arriba.

Teatro Coliseo

La espera valió la pena: Dido regresa a los escenarios con su quinto álbum de estudio

Dónde: M. T. de Alvear 1125, Retiro

M. T. de Alvear 1125, Retiro

Tras cinco años de silencio, vuelve Dido con su quinto álbum de estudio, Still On My Mind. El 31 de octubre, después de 15 años de su última gira, volveremos a deleitarnos con su voz, tan íntima y familiar. En este concierto, el escenario del Coliseo vibrará a la par de los mejores éxitos de la artista británica. Y el 1 de noviembre es el turno de Sandra Mihanovich de brindarnos un show de jazz. La artista se crió con este género musical por influencia familiar y, después de forjar su propia identidad como intérprete, se da el gusto de cantarlo, reversionando algunos clásicos.

La Trastienda

JAF será una de las muchas figuras que pasará por La Trastienda en noviembre

Dónde: Balcarce 476, Monserrat

Balcarce 476, Monserrat

El escenario de La Trastienda no descansa en todo el año, y el mes de noviembre no es la excepción. El viernes 8, JAF trae un setlist renovado con su guitarra y su canto (siempre acompañado de Pablo Santos en el bajo y Beto Topini en la batería). El miércoles 20, Guasones presenta su último show en Buenos Aires antes de partir de gira a México. El viernes 22, Los Cafres despide el año con un espectáculo de trasnoche. Y el sábado 23, Andando Descalzo vuelve al encuentro de su público tras su primera gira por México.

Teatro Gran Rivadavia

En el Teatro Gran Rivadavia noviembre se viene de homenaje: además de The Beats, tocará El Cuarto Soda, la banda tributo a Soda Stereo

Dónde: Av. Rivadavia 8636, Vélez Sarsfield

Av. Rivadavia 8636, Vélez Sarsfield

El 8 de noviembre, The Beats presenta su show #Influencers en este querido escenario de Vélez Sarsfield. La banda tributo a The Beatles con más de 30 años de trayectoria ostenta la única colección completa de instrumentos y amplificadores originales que usaban los cuatro íconos de Liverpool. Este espectáculo recrea la música de 1962 a 1970, trayendo un poco de la era digital y respetando los vestuarios originales según cada época. Y siguiendo con la corriente de los homenajes, también se presenta en el Gran Rivadavia El Cuarto Soda, banda tributo a Soda Stereo, con el álbum Signos y los grandes éxitos del grupo que lideraba Gustavo Cerati, el 2 de noviembre.

