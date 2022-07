A los 58 años murió Paul Ryder, bajista de la legendaria banda Happy Mondays

“La familia Ryder y los miembros de la banda Happy Mondays están profundamente entristecidos y conmocionados al informar que Paul Ryder falleció esta mañana. Un verdadero pionero y leyenda. El siempre será extrañado. Le agradecemos por respetar la privacidad en este momento. Viva su funk!”, con esas palabras la banda de Manchester despidió en redes, ayer, al bajista, de 58 años. Su partida ocurrió horas antes de un concierto que la banda debía dar en un festival inglés.

Paul y su hermano Shaun, cantante, formaron Happy Mondays en Salford, en 1980, junto al baterista Gary Whelan y el tecladista Paul Davis. La banda atravesó varias etapas y cierta alternancia sobre los escenarios. Sus primeros años fueron los más productivos y se extendieron por más de una década. Luego comenzaron las desapariciones y regresos del grupo. Hubo un impasse de seis años en la década del noventa, y otro de nueve en el comienzo del nuevo siglo. Su última etapa comenzó en 2012. Fue ese año en el que visitaron la Argentina por segunda vez, para un show que ofrecieron en el marco del Movistar Fri Music, que se realizó en Puerto Madero.

La producción discográfica de la banda no es abundante. Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out) (1987), Bummed (1988), Pills ‘n’ Thrills and Bellyaches (1990), Yes Please! (1992) y Uncle Dysfunktional (2007) son sus discos oficiales. Sin embargo, el proyecto de los hermanos Ryder es considerado como esencial al momento de trazar un relato de la música de Manchester de los ochenta. A tal punto que al movimiento rockero de aquellos años se lo conoció como “Madchester”, termino acuñado luego de que los Happy Mondays titularan a su EP de 1989 Madchester Rave On. El pop que se tornaba sicodélico y la influencia de la escena rave fueron algunas de las mutaciones de Happy Mondays, a lo largo de los años, y con el cambio de algunos integrantes.

Los hermanos Ryder nacieron en cunas de clase media. Su padre era cartero y su madre enfermera. Nacido en 1964, Paul comenzó a tocar la guitarra de manera autodidacta. Según algunas versiones, ni siquiera conocía las notas de las cuerdas. Su primera influencia fueron los álbumes del sello norteamericano Motown. Según dijo una vez, su manera de tocar el bajo era tratar de “replicar ese estilo pero usando un instrumento real en lugar de una computadora”.

Ya a principios de los 90 con el disco Pills ‘n’ Thrills and Belyaches los Happy Mondays comenzaron a tener más repercusión gracias a temas como “Step On” y “Kinky Afro”. Con el álbum siguiente los problemas internos de la banda comenzaron a ser cada vez más notorios. Paul nunca quiso un rol protagónico. “Soy vergonzosamente tímido, es por eso que solía tomar una gran cantidad de drogas antes de subir al escenario...” confesó una vez. Y fue por esto que, hacia principios de los noventa, el consumo de heroína habría aumentado y repercutido de manera negativa, tanto en los personal como en su desarrollo profesional.

La banda se reagrupó en 1999 y se disolvió al poco tiempo. Los problemas de Paul con su hermano no permitieron que el bajista formara parte del regreso a los escenarios en 2004. Sin embargo, volvió a colgarse el bajo en 2012, cuando The Happy Mondays encaró su último regreso hasta el momento, con mayor decisión y seriedad.

Durante el tiempo que estuvo alejado de la banda que lo hizo famoso, Paul lanzó un álbum con otro grupo, Big Arm, en 2008 y se mudó a Los Ángeles. Además, tocó el el proyecto neoyorquino de funk Tom Tom Club, cuyos miembros Chris Frantz y Tina Weymouth (de Talking Heads) habían sido los productores del álbum Yes Please!