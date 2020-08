Rosario Bléfari es homenajeada en las redes sociales a un mes de su muerte Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Cualquiera que haya conocido de cerca a Rosario Bléfari sabe de su talento como artista y también de la enorme convicción para involucrarse de lleno en cada proyecto que abordaba. Esa potencia relacionada con su permanente curiosidad era una de las fortalezas centrales de esta figura clave de la escena alternativa del rock argentino de los 90. O en realidad lo sigue siendo: pasó apenas un mes de una muerte que produjo estupor entre los que la admiraban y querían, y la energía que irradia Rosario sigue siendo tan fuerte como para provocar una celebración destinada a recordarla, este jueves 6 de agosto.

La convocatoria es sencilla: todo aquel que quiera sumarse puede aportar ese día una canción, un poema, una foto, un dibujo o un video a través de cualquier red social (Twitter, Instagram, Facebook) con el hashtag #celebramosaRosario. Ya anunciaron que lo harán Alina Gandini, Axel Krygier, Flopa, Violeta Castillo, Villa Diamante, Mirtha Busnelli, Maruja Bustamante, Rafael Spregelburd, Fernanda Laguna y Robert Jacoby, entre muchos otros artistas de diferentes disciplinas. La variedad de esta convocatoria abierta y espontánea refleja el amplio espectro de intereses de la excantante de Suárez: música, literatura, actuación.

El recuerdo de sus amigas artistas

Susana Pampín era público de Suárez en los 90, fue socia creativa de dos muy buenas obras teatrales estrenadas en el Rojas en la década siguiente (Somos nuestro cerebro y ¿Somos nuestros genes?) y mantuvo con Rosario una amistad de la que tiene grandes recuerdos. "La vi por primera vez en El esfuerzo del destino, una obra de Vivi Tellas que se estrenó en Cemento en el '87. Después compartimos un taller con Vivi y ahí empezó un vínculo que tuvo momentos más y menos intensos -recuerda la actriz-. Rosario se involucraba mucho en cada cosa que hacía. Como sabía que yo daba clases, me pedía que le pase algunos ejercicios, se los apropiaba e inventaba a partir de ahí. Era una persona con mucha curiosidad".

Algo parecido cuenta Julieta Salas, una amiga de Rosario Bléfari que vive en Necochea y compartió con ella unas cuantas giras por la costa atlántica y alrededores, siempre empujadas básicamente por el deseo y la voluntad. "Hicimos la última en 2018 -señala-. Fuimos las dos solas a tocar a Miramar, Tandil y Necochea. Más allá de la distancia, porque ella vivía en Buenos Aires, estábamos conectadas todo el tiempo, muy presentes".

Julieta conoció Suárez cuando tenía 19 años y gracias a MTV: la cadena estadounidense pasaba unos videoclips de la banda argentina en un programa que conducía Ruth Infarinato lejos de los horarios centrales. "Me anoté el nombre y en mi primera visita a Capital conseguí dos discos, Galope y Horrible. Escucharlos fue un viaje de ida... En vivo vi a la formación original en Mar de Plata y después tuve la suerte de ser invitada, en la vuelta de Suárez, para participar de un show en Tandil".

La relación más cercana empezó cuando Bléfari viajó a Santiago de Chile para presentar su primer disco solista, Cara (2002), y conoció allá a una joven chilena amiga de Julieta que las terminó conectando. "Ella le contó a Rosario que yo era fan de Suárez y que no estaba pasando por un buen momento. Yo andaba medio triste y un día recibí un mail de Rosario con algunos consejos para levantar el ánimo. También me dijo que quería conocerme. Empezamos a intercambiar maquetas de canciones y finalmente me propuso venir a tocar a Necochea. Armamos una fecha autogestionada que fue el inicio de diez años de giras de verano que hacíamos en la costa y las sierras de la provincia de Buenos Aires. Íbamos con el auto de mi viejo, a veces con bandas, a veces las dos solas".

El entusiasmo y la iniciativa fueron dos características notorias del temperamento de Bléfari, algo que Susana Pampín remarca especialmente: "Se comprometía mucho con cada cosa que hacía -explica-. La palabra amateur suele tener una acepción más común: se usa para calificar a alguien que no es profesional. A mí me interesa la etimología de esa palabra: ser un 'amador' de algo... Rosario tenía esa gran capacidad de ser una 'amadora' de todas las cosas que hacía. Y uno de sus lemas era nunca repetirse".

Salas destaca tambíén la gran facilidad para adaptarse al entorno que evidentemente tenía Bléfari: "Se acomodaba a cada circunstancia, fuera la que fuera, y la volvía a su favor. Le encantaba hablar, era súper sociable y muy generosa -añade-. Yo que la vi trabajar desde muy cerca digo que fue la artista que fue por sus formas de hacer y por su generosidad. Ella siempre tomaba las riendas de todo lo que hacía. Era genial cómo se involucraba. Para este jueves, tengo pensado hacer un video que incluya varias fotos que tengo con ella y musicalizarlo con "Fuego", un tema que tiene que ver con los viajes que hacíamos".