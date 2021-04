A pesar de la apertura de muchos países a los shows presenciales, el streaming sigue siendo protagonista en 2021

El streaming parecía que quedaba en los anuarios de 2020 como una de las estrellas de un año pandémico. Pero lejos de volver a ubicarse como el complemento ideal de los shows presenciales, recobra su vigor en 2021. Bastan algunos ejemplos de esta semana y de la próxima para comprobar su vigencia. Al menos hasta que el Covid-19 no esté dominado, los shows virtuales van a seguir teniendo un lugar de privilegio en la escena musical.

En la industria de la música, donde participan artistas de mucha convocatoria y gran estructura escénica, los obstáculos para hacer shows no se resumen en el dilema “presencialidad sí, presencialidad no”, sino en la imposibilidad de poder armar una agenda. Grupos y solistas que trabajan a gran escala y no hacen shows aislados sino giras de recitales, carecen de un margen de previsión. Mientras que en un país determinado las restricciones para hacer shows con público son mínimas y se puede vender el 70 por ciento del aforo de un estadio, en el país vecino, la situación es otra. Y todo puede ser muy distinto cuando se piensa en tocar o cantar en otro continente. Mientras que en Europa, en el verano boreal (es decir, recién dentro de tres meses) el público podría disfrutar de recitales o de festivales que serán más o menos parecidos a los de la vieja normalidad, en el hemisferio Sur, y especialmente en el extremo del continente americano, se le está dando pelea a la nueva ola de contagios y la llegada de nuevas cepas del coronavirus. Las nuevas medidas adoptadas por el gobierno argentino son un claro ejemplo. No es casual que ante la imposibilidad de prever una agenda de shows, un cantautor como Ricardo Arjona decida hacer un live streaming global, que superó todas las expectativas y hasta dejó gente “afuera”. En la misma línea se pueden encontrar a artistas del pop latino, como Marc Anthony, que esta sábado ofrecerá un show global desde Miami, junto a un invitado especial, una de las grandes estrellas del firmamento del reggaetón, Daddy Yankee.

La semana próxima se realizará de manera virtual el Festival Mucho! que reunirá a artistas de Cuba, Uruguay, Brasil y la Argentina. Lenine, Jorge Drexler, Alceu Valença, Yusa, Perotá Chingó, Cao Laru, Escalandrum, Josyara y Sofia Viola integran el line-up y actuarán entre el 21 y el 25 de este mes. En la web del festival y en sus redes, como Facebook, se puede encontrar todos los detalles de la programación.

Jorge Drexler, show en Streaming Silvia Poch - Gentileza

El anuncio tuvo una poética presentación (digital, obviamente, desde el Brasil): “São Paulo, abril 2021, América Latina. Así como todo el mundo, sobre la furiosa y terrible ira pandémica, São Paulo, Recife, Buenos Aires, Montevideo, Salvador, Habana se convierten en Macondo, ciudad ficticia creada por Gabriel García Márquez en su obra maestra Cien años de soledad. Estamos todos “isolados” del mundo y la soledad histórica que tanto se arrastró por nuestro continente se sumerge a niveles profundos. Pero al final vemos llegar ruidosa una legión de artistas, músicos y poetas que insisten en faltarle el respeto a las fronteras y unen nuestro continente en un abrazo fraternal. Ahí que surge la quinta edición del Festival Mucho!, que se apodera de los medios digitales para entrar a las casas de cada corazón solitario como una flecha de euforia poética y espasmo musical”.

La transmisión gratuita de cada día de festival se realizará a través del canal de Festival Mucho! en YouTube, y tendrá una retransmisión de la plataforma Vivamos Cultura, del gobierno porteño.

Entre el 12 y el 14 de mayo, con transmisión gratuita, se realizará el Festival Marvin Getaway, con sede en México, aunque en esta edición virtual tendrá escenarios en Buenos Aires, Granada, Gotemburgo, Los Ángeles, Madrid, Puebla, Santiago de Chile y Sevilla, además de Ciudad de México. Consagrado como un festival referente de la música alternativa en tierras mexicanas, esta edición se multiplica en audiencia vía streaming. En la grilla donde figuran bandas con mucha expansión en los últimos tiempos, como Black Pumas, también hay una variada presencia argentina que va de figuras consagradas a artistas en ascenso: Fito Páez, Santiago Motorizado, Lisandro Aristimuño y Zoe Gotusso, entre otros.

Fito Páez

Mientras tanto, en Los Angeles se ajustan los detalles para el festival gratuito por streaming Vax Live: The Concert to Reunite the World, que se realizará el 8 de mayo, desde el SoFi Stadium de esa ciudad, para concientizar a la población mundial sobre la necesidad de la vacunación contra el Covid-19 y para pedir a los líderes mundiales que las dosis tengan un reparto equitativo alrededor del planeta. La iniciativa, que corre por cuenta de la ONG Global Citizen, convocó a Selena Gomez, Jennifer Lopez, Eddie Vedder, el grupo Foo Fighters y J Balvin, entre muchos otros, para este evento que tendrá transmisión mundial.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project