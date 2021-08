Apartan al baterista de The Offspring por no querer vacunarse contra el Covid-19

Pete Parada, baterista de The Offspring, la banda creadora de hits como “Self Esteem” y “The Kids Aren’t Alright”, publicó en sus redes sociales que fue expulsado del grupo porque no acepta recibir la vacuna contra el Covid-19.

El baterista ya fue reemplazado para una próxima gira de la banda californiana de punk-rock y, según lo que dijo, tampoco lo llamaron sus compañeros para que se sume al estudio de grabación. Aun no queda claro si Parada está cien por ciento fuera de The Offspring, pero él ya se refirió a su deseo de trabajar en otros proyectos y “encontrar una nueva forma de avanzar”.

“Dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria, recientemente se decidió que no soy una persona segura para estar cerca de ella, en el estudio y de gira -escribió en una publicación de Instagram-. Menciono esto porque no me verás en estos próximos shows. También quiero compartir mi historia para que cualquier otra persona que esté experimentando la agonía y el aislamiento de quedarse atrás en este momento sepa que no está completamente sola“.

Parada señaló en publicaciones anteriores que tuvo Covid-19 y que, por lo tanto, cree que tiene los anticuerpos. Pero además fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré, lo que lo pone en mayor riesgo de sufrir efectos secundarios. El baterista apoya a todas aquellas personas que se resistan a recibir la vacuna por cualquier razón, ya sea por miedo a los efectos secundarios o desconfianza hacia el protocolo médico. Aunque expresa no estar enojado con sus compañeros de banda, sí sostiene su disgusto por la “coerción” que rodea a la vacuna. “Espero que podamos aprender que hay espacio para todas las perspectivas y temores. Evitemos esta tendencia desafortunada a dominar, deshumanizar y cerrar puertas a otros. La población que duda no es un grupo monolítico y necesita ser escuchada”, apuntó.

“No tengo sentimientos negativos hacia mi banda -escribió-. Ellos están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras que yo hago lo mismo”. Al mismo tiempo Parada, que dice sentirse “desconsolado”, afirma que extrañará no ver sus fanáticos. Por el momento, los otros integrantes de The Offspring –que tocó por última vez en la Argentina en Cosquín Rock de 2018– no hicieron comentarios aunque su líder, Dexter Holland, seguramente tenga una opinión formada, ya que posee un doctorado en biología molecular.

The Offspring es una de las bandas más exitosas del punk rock californiano, escena que integró con Green Day y Rancid, entre otros. Formada en 1984, está integrada por Holland, vocalista y guitarrista rítmico; Noodles, guitarrista; Greg K, bajista y Pete Parada, el baterista del cual ahora se pone en duda su continuidad. A pesar de que básicamente son una banda de punk y de rock alternativo han incorporan muchos estilos a lo largo de su trayectoria, como ska, grunge y hard-rock.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project