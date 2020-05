Barbra Streisand publicó un emotivo video en honor a los trabajadores esenciales Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 18:05

Barbra Streisand quiso homenajear a todos aquellos trabajadores esenciales que día a día arriesgan sus vidas para luchar contra el Covid-19 , y para eso, acudió a uno de los recursos que mejor la definen: el arte. La actriz y cantante publicó a través de sus redes sociales un emotivo video que reconoce la labor de miles de personas que salen de sus hogares para que muchos otros puedan quedarse adentro.

"Canté esta canción hace casi 20 años, después de los atentados del 11 de septiembre. Hoy enfrentamos otra crisis distinta, pero siento que las palabras también aplican a este momento", dice el texto que se puede leer al comienzo del clip.

"You'll never walk alone", cuya traducción significa "Nunca caminarás solo", es el nombre del tema elegido por Barbra, el cual pertenece al musical Carousel , estrenado en 1945. En el video se puede ver un montaje de fotos en donde aparece personal de la salud, miembros del servicio postal, empleados de supermercados y otras profesiones que siguen activas a pesar del coronavirus .

Al final del video, que dura casi cinco minutos, Streisand le pide a su público que los que puedan hagan donaciones a una entidad estadounidense que apoya a los trabajadores de la salud en este momento, comprando equipamiento para que estén protegidos a la hora de trabajar.

Esta no es la primera vez que Barbra hace público su apoyo a aquellos que se ven afectados a causa del coronavirus. El mes pasado, la actriz participó del evento Together in Pride: You Are Not Alone para acompañar a los centros comunitarios LGBTQ afectados por la pandemia. "Si estos centros cierran sus puertas, significa que muchos niños de la comunidad LGBTQ no recibirán alimentos, no tendrán un lugar a donde ir y, por sobre todas las cosas, no contarán con el apoyo que estos lugares les brindan para que puedan encontrar un trabajo y ser personas exitosas", expresó en su momento.

Streisand no es la única cantante que en los últimos días revivió clásicos para aportar un poco en este difícil momento. Cher se animó a versionar en español el tema "Chiquitita", de ABBA , para recaudar fondos para Unicef. El video se podrá ver a partir de este viernes. "Grabé mi parte del video en casa y más tarde me mandaron la versión final con chicos de todo el mundo. Es una experiencia hermosa y optimista. Es increíble cuando podés ver cosas positivas en medio de este momento tan confuso que estamos viviendo", dijo a la actriz y cantante a la revista Billboard .