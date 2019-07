Black Keys: si el rock murió por acá no se nota

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2019

Let's rock: "Shine a Little Light", "Eagle Birds", "Lo/Hi", "Walk Across The Water", "Tell Me Lies", "Every Little Things", "Get Yourself Together", "Sit Around and Miss You", "Go", entre otros.

Si alguien estaba buscando rock del bueno para contrarrestar tanto pop hip hop, el nuevo disco de Black Keys cumple con creces. Desde el título, Let's Rock, el artefacto no da lugar a segundas interpretaciones. Dan Auerback y Patrick Carney le hicieron una costura de oro a su blues con un álbum equilibrado repleto de riffs tanto para soñar en un bar a medianoche con motos, humo y bourbon o en un estadio sacudiéndose. Las herramientas parecen las mismas, pero en manos de estos dos músicos suenan tan sólidas que sorprende. Si alguna vez estuvieron enemistados con Jack White por competir en la misma escena, la verdad es que Black Keys parece mucho menos artificioso y contundente a la hora de hacer canciones. "Every Little Thing" es una melodía redonda de una manera que no suele escucharse mucho, más emparentada a Arctic Monkeys que al blues tradicional y pesado tipo caricatura que también abunda. En "Go" aceleran el ritmo hacia un indie garagero que los hace sonar frescos, a pesar de ya estar subidos al mainstream. También hay lugar a esas subidas distorsionadas a lo ZZ Top que les sale tan bien y, una cosa muy interesante, es la idea de no estirar ni sobrecargar las canciones para satisfacer egos. Si el rock está muerto, por acá no se nota para nada.