Brisa de la cordillera para despabilar al rock porteño

11 de mayo de 2019

El rock argentino es uno de los productos de exportación cultural más importantes del país, aunque no hay mucha conciencia al respecto. Desde los ochenta con Soda Stereo hasta hoy, grupos con apoyo de la industria musical y autogestionados recorren la región, Europa y los Estados Unidos mostrando un nivel creativo y profesional incomparable con el de otros países de Sudamérica. Y a nivel interno empezó a ocurrir desde hace unos cinco años algo totalmente nuevo: el rock con mayor penetración entre los jóvenes proviene de Mendoza. Bandas como Usted Señálemelo, Perras on the Beach, Mi Amigo Invencible, entre otras, invirtieron el clásico sistema centralista de producción cultural. Estas bandas formadas en Mendoza lograron destilar una especie de rock cancionero que conectó de manera orgánica con las nuevas generaciones huérfanas de referentes. Por eso, que los Premios Gardel se celebren en Mendoza y por primera vez fuera de Buenos Aires no parece una casualidad, sino la consecuencia de esa brisa fresca de la cordillera que llegó a despabilar a un género agotado y sin recambio.