Charlie Watts: la segunda profesión del baterista de los Rolling Stones que pocos conocen

Escuchar

Hoy se cumplen tres años de la muerte de Charlie Watts. El mítico baterista de los Rolling Stones, que vivió con un perfil más bajo que otros integrantes de la banda, tuvo una segunda profesión que muchas personas ignoran. Además de ser músico supo destacarse en otra disciplina muy particular.

El llamado “stone silencioso” fue clave en los hits que la banda supo cosechar en más de 50 años de trayectoria. Incorporado en 1963 al grupo, fue un pilar en el sonido con el que el grupo se identificaría para siempre. Como un baterista, Watts era “firme como una roca”, en palabras de Paul McCartney. Por más de ser muy aclamado por el público, en presentaciones en vivo mantenía la concentración en su tarea detrás del kit, en silencio y con una leve sonrisa de costado, casi como una marca personal.

Los Rolling Stones, en 2019, con Charlie Watts detrás de la batería Chris Tuite/imageSPACE/MediaPunch/IPX/AP - MediaPunch

La doble profesión de Charlie Watts que pocos conocen

Charlie Watts supo darle el ritmo a temas como “Ruby Tuesday”, “Satisfaction” y “Miss You”, entre otros muchos, e incluso coescribió temas como “2120 South Michigan Avenue”. Pero lo cierto es que no siempre tuvo una vida como baterista. Antes de serlo, pasó por otra profesión que también lo acompañaría en su carrera musical.

Al terminar la educación secundaria, el futuro baterista de los Stones pasó un breve período en la Harrow Art School, donde estudió diseño gráfico. Luego trabajó en una empresa de publicidad en Londres que se llamaba Charlie Daniels Studios, donde profundizó en el oficio, y llegó a pasar una temporada en Dinamarca trabajando en el aspecto visual de la publicidad.

En el año 1959, cuatro años antes de integrar la mítica banda de rock, Charlie se dedicó por un breve tiempo a escribir y dibujar un libro de caricaturas para niños sobre el mítico Charlie Parker. La publicación se titula Ode to a High-Flying Bird y parte de esos dibujos fueron publicados en el álbum From One Charlie to Another (1991), con su banda de jazz The Charlie Watts Quintet.

Incluso, tras su incorporación a los Rolling Stones en 1963, esta pasión no se apagó, sino que supo mezclarse con la vida de estrella de rock.

Botones, escenarios y habitaciones de hotel

El disco Between The Buttons se titula de esa manera por un cómico error que cometió Charlie Watts al dibujar la contratapa The Rolling Stones

Según Stephen Davis, en el libro Rolling Stones: los viejos dioses nunca mueren, en 1967 Watts fue encomendado con la tarea de diseñar la contratapa del disco de la banda en el que estaban trabajando. Para ello, el baterista le consultó al manager cuál sería el título del álbum: “It´s between the buttons” (”Está entre los botones”, en español), le respondió el encargado de la banda, en referencia al dicho inglés que señala que todavía algo no está definido. Watts no comprendió el doble sentido e hizo una lectura literal, por lo que creyó que ese era el título, entonces encabezó sus dibujos con la frase “Between the buttons”. Por este curioso accidente, este acabaría siendo el nombre del disco que lleva ilustraciones del baterista.

Más tarde, Charlie fue el responsable, en conjunto con Mick Jagger, de muchísimos diseños de escenografía para las giras de la banda entre los que destacan el Tour of the Americas ‘75; el Steel Wheels/Urban Jungle Tour, entre 1989 y 1990; el Bridges to Babylon Tour, de 1997; el Licks Tour, entre 2002 y 2003; y el A Bigger Bang Tour, entre 2005 y 2007.

Homenaje a Charlie Watts en un concierto de los Rolling Stones, en 2022 HANS KLAUS TECHT - APA

El baterista no solamente se dedicó a colaborar en tapas de discos y en escenarios, sino que llevaba adelante una llamativa rutina que, compulsivamente, lo ayudaba a llenar tiempo entre shows. Al estar de gira con tanta frecuencia, los hoteles pasaban a ser enormes hogares para los músicos. Charlie, como explicó en el programa Desert Island Discs de la BBC Radio 4, se encerraba en su habitación y prefería la soledad, distinto a sus compañeros que se inclinaban hacia las multitudes de personas y el caos. Para entretenerse en su tiempo libre, el músico solía dibujar la cama de habitación de hotel, según comentó. No fue cuestión de una o dos veces, sino que en la entrevista afirmó tener entre 12 y 15 libros con estos dibujos. “Es algo para hacer, es como un diario”, llegó a confesar.

Además de la música y el diseño, Charlie también se dedicó a la gestión de una granja de caballos árabes hasta su muerte, el 24 de agosto de 2021.

Tras su fallecimiento, los Rolling Stones volvieron a tocar en vivo. Esa fue la primera vez desde 1963 que Charlie Watts no marcaba el ritmo a la música de la banda.