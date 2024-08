Charly García en la tapa de Rolling Stone: todo sobre su nuevo disco y sus primeras declaraciones en dos años

Escuchar

“Charly García, a los 72 años, eligió la fábula del escorpión y la rana de Esopo para conceptualizar su nuevo álbum, La lógica del escorpión. Dicen que “el Artista” —como lo llama cariñosa y respetuosamente su amigo y viejo compañero de ruta, Fernando Samalea—, se apropió de la idea del fabulista griego luego de ver Mr. Arkadin, película de Orson Welles de 1955. Tirado en su cama, en el departamento de Coronel Díaz, en plena pandemia, a Charly le brillaron los ojos al ver al mismo Welles interpretar el papel del magnate Gregory Arkadin, con un vaso y un puro en la mano, contando la anécdota del escorpión y la rana frente a un grupo de aduladores”.

Así comienza la nota de tapa del número de septiembre de Rolling Stone, que reconstruye minuciosamente los días de composición, preproducción y grabación del álbum a través de los testimonios de los músicos y amigos que participaron, del joven ingeniero de sonido que lo acompañó con paciencia en el estudio durante dos años, de los invitados del disco y de la artista plástica Renata Schussheim, a cargo del arte de tapa. Claro, también incluye, después de varios años de silencio, la palabra de García:

–La fábula del escorpión y la rana habla del instinto, ¿qué es el instinto para vos?

–Tirarme de un noveno piso para evitar ir a la cárcel.

–¿Y por qué creés que es tan importante para un artista?

–Porque el instinto no tiene contradicciones, ni por un instante tropieza con el plan B.

Portada de la revista Rolling Stone del mes de septiembre Nora Lezano

Ilustrada con fotografías exclusivas, tomadas en el Hotel Faena y realizadas por la fotógrafa y amiga de Charly Nora Lezano, la nota además incluye bocetos inéditos de la portada hechos a mano por Renata Schussheim. “Volver a conectar con Charly siempre es una alegría”, asegura la artista plástica. “Lo quiero mucho y siempre lo admiré. Me emociona porque recorrimos un camino juntos importante. Como siempre, él me tira una idea y yo empiezo a buscar. El tema es que a mí me dan terror los escorpiones. Pero igual empecé a buscar grabados antiguos para transformarlos, hasta que llegamos a uno que le gustó”.

