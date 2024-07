Con aires del Moulin Rouge: así fue el show de Lady Gaga en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

Lady Gaga cautivó al público internacional con una magnífica interpretación de “Mon Truc En Plumes” , de Renée Jeanmaire como parte de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Gaga, que ya había sido vista en la ciudad anfitriona durante los últimos días, descendió a lo largo de unas escaleras a la vera del río Sena y le rindió homenaje a la artista francesa, acompañada por bailarines que danzaron a su lado con abanicos de plumas rosas. La actriz y compositora lució un vestuario ajustado negro de Dior, muy al estilo Moulin Rouge.

Además de cantar y bailar, Lady Gaga se acercó al piano para tocar Sina Schuldt - dpa

Además de la actuación de la superestrella pop, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos cuenta con 85 embarcaciones que transportan a las delegaciones de cada país a lo largo del río Sena.

Lady Gaga conquistó al público de París: según se informó, hubo entradas gratuitas para presenciar el desfile de atletas desde las orillas superiores del Sena. Además, se vendieron algunas entradas para quienes deseaban tener una vista más cercana del show John Walton - PA Wire

Si bien es la primera vez que Gaga actúa en los Juegos Olímpicos, su espectáculo fue muy bien recibido por el público internacional y, tal como sucedió con su participación en el SuperBowl 2017, tuvo gran impacto global inmediato.

La ceremonia se lleva a cabo fuera de un estadio por primera vez en la historia y mostrará algunos de los lugares emblemáticos de París, incluida la Torre Eiffel Sina Schuldt - dpa

El despliegue escénico estuvo a cargo del director de teatro Thomas Jolly, reconocido por el exitoso musical de ópera rock Starmania. Jolly diseñó el espectáculo y reunió a más de 3 mil actores, bailarines e intérpretes musicales para participar en distintos momentos y lugares a lo largo de toda la ceremonia inaugural.

Según trascendió, Celine Dion también aparecerá en la ceremonia de apertura. Si bien como consecuencia de su enfermedad tiene dificultades para desplazarse -el síndrome de persona rígida paraliza diferentes partes del cuerpo al extremo de provocar caídas, fuertes espasmos musculares y una rigidez corporal progresiva-, Dion había adelantado en una entrevista que brindó en abril su intención de volver a cantar frente al público. “Elegí trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con la ayuda de un equipo médico. Quiero hacer lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”, confesó a un periodista de Vogue Francia.

Lady Gaga, espléndida en la apertura John Walton - PA Wire

Una vez que finalizó su show, Lady Gaga compartió en sus redes sociales un conmovedor mensaje en donde agradece haber sido convocada al evento: “Me siento completamente agradecida de que me hayan pedido abrir los Juegos Olímpicos este año. También me siento honrada de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me pida cantar una canción francesa tan especial, una canción para honrar al pueblo francés y su tremenda historia del arte, la música y el teatro . Esta canción fue cantada por Zizi Jeanmaire, nacida en París, una bailarina francesa, cantó famosamente ‘Mon Truc En Plumes’ en 1961. El título significa ‘Mi cosa con plumas’. Y esta no es la primera vez que nos cruzamos: Zizi protagonizó el musical Anything Goes, de Cole Porter, que fue mi primer lanzamiento de jazz”, reflexionó la artista.

Y agregó: “ Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y el canto de su música . No quería más que crear una performance que calentara el corazón de Francia, celebrar el arte y la música franceses y, en una ocasión tan trascendental, recordar a una de las ciudades más mágicas de la tierra: París. Alquilamos pompones de Le Lido—un verdadero teatro de cabaret francés. Colaboramos con Dior para crear trajes personalizados, usando plumas mudadas naturalmente . Estudié coreografía francesa que le dio un giro moderno a un clásico francés. Ensayé incansablemente para estudiar un baile francés alegre, cepillando algunas viejas habilidades... ¡Apuesto a que no sabían que solía bailar en una fiesta francesa ambientada en los 60 en el lado este neoyorkino cuando estaba empezando! Espero que te guste esta actuación tanto como a mí”.

“A todos en Francia, muchas gracias por darme la bienvenida a vuestro país para cantar en honor a ustedes, ¡es un regalo que nunca olvidaré! ¡Felicidades a todos los atletas que están compitiendo en los Juegos Olímpicos de este año! ¡Es un honor supremo cantar para ustedes y darles ánimos! ¡Ver los Juegos Olímpicos siempre me hace llorar! El talento de todos ustedes es inimaginable. ¡Que comiencen los juegos!”, cerró Gaga, entusiasmada, junto a una serie de fotos en las que lucía su espectacular vestuario.

La agenda de Gaga no tiene huecos. Próximamente, la artista viajará al Festival de Cine de Venecia para el estreno de Joker: Folie à Deux, donde interpreta a Harley Quinn junto al Guasón de Joaquin Phoenix . Además, Gaga no descuida su faceta musical y ya está trabajando en su séptimo álbum. En los últimos meses, la cantante compartió en sus redes sociales fotos y mensajes sobre el próximo lanzamiento. “No puedo esperar a que escuches en qué estoy trabajando”, escribió Gaga. “Estoy escribiendo parte de mi mejor música desde que tengo uso de razón”.

