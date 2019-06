El músico propone una experiencia de conexión personal en torno a un acordeón Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

Conectarse por un par de minutos con un acordeón. ¿Quién se anima? De hecho, ni siquiera hace falta hablar. Habrá que entrar a una sala del CCK donde estará el músico César Lerner, cargando su acordeón, sentado en una silla. Frente a él habrá otra, vacía, que alguien del público ocupará. Luego de unos segundos Lerner comenzará a tocar; improvisará una música, durante unos minutos, inspirada en ese encuentro, en ese contacto.

Luego será otra persona de entre el público la que acepte ser parte de la experiencia. Así durante una hora, aproximadamente, en las cuatro funciones que quedan por delante, este domingo y el próximo, a las 18 y a las 19, en una sala del CCK, Sarmiento 151.

El carácter performático del espectáculo es la clave y, a la vez, el horizonte de este proyecto que encara el multiinstrumentista. ¿Por qué con un acordeón y no desde el piano, que es un instrumento con el que más ha trabajado profesionalmente? "Por que es «relacional» por excelencia. Aún siendo pianista y percusionista, el acordeón era imprescindible al momento de sentarme con mi familia a tocar. De hecho, este encuentro reedita uno anterior, con mi madre. Yo tocaba el acordeón y ella cantaba. Siempre fue con el acordeón, no con el piano. Por otro lado baja una data de información ancestral. Abraza, respira, mueve cosas que, aparentemente, otros instrumentos no mueven. A eso me llevó la intuición y lo estoy comprobando ahora".

César Lerner tiene un largo historial en la música, desde su dúo con Marcelo Moguilevsky a la composición de música para cine, especialmente en títulos muy destacados, como Nueve Reinas, El abrazo partido y Derecho de familia.

El músico dice que este proyecto parte de la necesidad de encontrar otro contexto de acción para su trabajo creativo. Una obra que consiste en el entramado de encuentros. Por eso la performance y no el recital. Porque la obra es tanto lo que Lerner toca como ese tiempo en que una persona se acerca a él, se sienta a la silla y se produce el contacto. También está involucrado el minúsculo grupo de público que ingresa a la sala (sin escenario ni platea) y participa como oyente.

Lerner terminó de hacer foco en el modo de llevarlo adelante cuando vio el documental The artist is present, referido a la muestra de homenaje que le hizo el MoMA a la artista Marina Abramovic. En una de esas experiencias de este emblema del arte performático, Marina se sienta durante muchas horas en una silla y permanece inmóvil mientras que el público hace fila para acceder a sentarse frente a ella. Miles de personas pasaron por allí, para verla y compartir con Marina esa silenciosa experiencia de entrar en contacto.

Claro que Lerner tomó sólo el mecanismo performático, el resto corrió por su cuenta. Porque quien eche un vistazo a la producción de Abramovic verá que muchas veces el énfasis estuvo puesto en la exacerbación de lo corporal con puestas que resaltan desde la resistencia física hasta, incluso, la violencia.

El contacto que busca provocar Lerner con su acordeón es otro. "Con la música pasa algo distinto. Mi experiencia toca en un lugar donde la persona, quiera o no quiera, se torna porosa."

Conectados con el acordeón de César Lerner Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

Hay otras claves de este proyecto: "La tradición judía dice que hay cosas que no se deben hacer con menos de 10 personas. Creo que eso tiene que ver con la resonancia. En este caso, nos pareció interesante una sala lateral del CCK. Está prácticamente vacía, por eso cada uno se ubica donde quiere". Y en cuanto a la persona que se sentará frente a él, dice: "Tener delante a alguien es abrir una puerta. Yo no quisiera ser lineal ni decir: una persona de tales características produce tal música porque eso sería muy corto de mi parte. Una señora que se sentó luego se acercó a mi mujer [la productora del espectáculo, Claudia Chueke] y le preguntó: ¿César sabía que yo soy depresiva? Esa lectura lineal es lo que intento evitar. Porque me lleva a lugares más chiquitos. La obra es más un interrogante que una respuesta. Lo más importante es que algo sucede. ¿Y si el que se sienta no inspira? Bueno, yo diría que eso también es inspirador."

Los domingos 2 y 9 de junio, a las 18 y a las 19, en el CCK, Sarmiento 151.