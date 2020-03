Coronavirus: murió la leyenda del jazz Manu Dibango

Manu Dibango tenía 86 años; murió este martes en París víctima de coronavirus Fuente: AFP

La reconocida leyenda del Jazz, Manu Dibango , murió en el día de hoy en París por coronavirus . El músico, que tenía 86 años, era popular por sus originales fusiones entre jazz, funk y estilos africanos, melodías que inspiraron mucho a Michael Jackson durante su carrera.

La triste noticia fue comunicada a través de la cuenta oficial del artista. "Queridos padres, amigos y fanáticos. Una voz se eleva a la distancia. Con profunda tristeza anunciamos que Manu Dibango, nuestro 'Papi Groove', ha fallecido el 24 de marzo de 2020 a los 86 años, producto del Covid-19 . El funeral se llevará a cabo en estricta intimidad, y ni bien sea posible, le haremos un homenaje", decía el mensaje, que también invitaba a los seguidores a enviar condolencias a un correo electrónico.

Dibango nació el 12 de diciembre de 1933 en Camerún. Siendo joven se mudó a Francia, en donde comenzó a aprender música: primero piano y después saxo, instrumento gracias al cual el mundo lo conoció. Vivió en Bruselas y recorrió Europa con un grupo de jazz africano liderado por Joseph Kabasele , se mudo al Congo y Camerún antes de instalarse nuevamente en París, en 1965.

Como pianista formó parte de la banda de Nino Ferrer , hasta que en 1972 decidió encarar su carrera en solitario publicando su primer álbum, O Bosso , y volviéndose popular con el tema "Soul Makossa", que le abrió las puertas al mercado estadounidese.

Su música se destacaba por ser original, por fusionar los estilos europeos con los africanos y lograr así melodías únicas. De hecho, Michael Jackson terminó utilizando un fragmento de "Soul Makossa" en su canción "Wanna be Startin' Something", razón por la cual Dibango le inició un juicio ya que no lo incluyó en los créditos del tema. Finalmente el artista camerunés ganó la demanda.

En 2009, cuando Rihanna usó el mismo fragmento en su canción "Don't Stop the Music", el saxofonista volvió a los tribunales para reclamar por derechos de autor, aunque en esta oportunidad la corte desestimó el caso.

Entre los músicos con los que colaboró a lo largo de su carrera se encuentran pesos pesado como Hugh Masekela, Fela Kuti, Herbie Hancock y Sly Stone, entre muchos otros. Su último álbum fue publicado en 2014 y, durante 2019, se despidió de los escenarios con una gira especial para conmemorar sesenta años de carrera.