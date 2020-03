Coronavirus: la playlist menos pensada, de Bono al dominicano Yofrangel

El dominicano Yofrangel compuso uno de los temas sobre Coronavirus con más vistas en YouTube

Quince días atrás, tal vez un mes, era impensado que se pudiera armar una variopinta playlist de canciones dedicadas a un virus pandémico, junto a temas que apuntan a concientizar sobre el cuidado para evitar contagio o que son un bálsamo de aliento para comunidades azotadas por este mal. De Bono y Jorge Drexler a muchos oportunistas desconocidos que buscan un poco de fama, el abanico es amplio y ya no alcanzan los dedos de las manos para contar las canciones de la cuarentena por el coronavirus . Veamos algunos casos.

A mediados de la semana pasada, Jorge Drexler debió suspender dos conciertos en Costa Rica. Su manera de enfrentar la situación fue con un recital en streaming y con una canción, "Codo con codo" . "Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya", dijo.

Drexler se inspiró en la propagación del virus cuando debió suspender conciertos 01:45

Video

El martes 17, día de San Patricio, Bono publicó en redes sociales una canción "Let Your Love Be Known", dedicada especialmente a los ciudadanos de los países más afectados: "Para los italianos que la inspiraron. Para los irlandeses, para cualquiera que en este día de San Patricio esté en una situación difícil y sigue cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos".

Seguramente por la gran propagación que ha tenido el virus, España es uno de los países europeos con más encierro (luego de Italia) y mucha necesidad de canalizar ese tiempo que parece perdido. A veces no son nuevas canciones las que surgen sino una vuelta de tuerca desde el humor, para sobrellevar la situación. El cambio de un verso alcanza para poner un tema en "modo cuarentena". Así lo hizo el dúo Camela , que integran Dionisio Martín y Ángeles Muñoz. Su canción "Escúchame" ahora dice, en la voz de Dionisio: "Escucháme, compréndelo, quédate en casa por favor. Lava las manos con jabón, por si me sales al balcón". Ángeles, por su parte, modificó la letra de "Cuando zarpa el amor".

En España, uno de los temas con más reproducciones en plataformas digitales no ha surgido en la península Ibérica. Se trata de "La cumbia del coronavirus", compuesta por el mexicano Iván Montemayor, autodenominado Mister Cumbia. La letra dice: "No todo en la vida es meme. / Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido, póngase las pilas en los lugares concurridos". Mister Cumbia echa mano a todo tema de resonancia noticiosa y lo convierte en canción (o en algo parecido a una canción).

Nadie duda de la buena voluntad de alguna gente para ayudar, de la manera que pueda, a que el resto tome consciencia sobre la propagación del coronavirus. Pero los resultados en muchos casos no aportan demasiado al cancionero popular. Parecen, más bien, la oportunidad de sumar views y reproducciones en redes.

De eso sí que sabe el dominicano Yofrangel . El video del tema "Corona Virus", que canta dentro de una ambulancia, sumó desde su estreno (el 9 de febrero) más de 5 millones y medio de reproducciones en YouTube. No es mucho lo que dice la letra, más allá de una reiterativa frase: "Cuida, que anda por ahí, coronaviru'".

Otra manera de interpretar la pandemia fue la del artista plástico y licenciado en filosofía y psicología Eric Drass (también autodefinido como excantante de una banda hardcore). Mito o realidad, habría obtenido del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos la secuencia de ADN del coronavirus. Según él, la transformó en una secuencia musical MIDI de algo más de dos horas. En su página web compartió un fragmento de un minuto.

La composición completa fue publicada en Shardcore , la página web de Drass, con soporte de Soundcloud.

Imagen que acompaña la composición sobre Coronavirus de Eric Drass