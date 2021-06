Cosquín Rock: el festival ya tiene fecha para realizarse en los Estados Unidos

Cosquín Rock no se paraliza. Según anunció José Palazzo, el organizador detrás del festival de origen cordobés, ya hay fecha para la versión internacional: el próximo 21 de agosto en Miami [en 2019 se había realizado en Nueva York]. No solo eso, el productor no pierde las esperanzas de que en 2022 pueda volver a realizarse la edición local en la tierra del cuarteto.

“Muy pronto la grilla. Vamos que venimos y en febrero acá en Argentina”, escribió contento con la noticia en sus redes sociales. El Cosquín se ha realizado en otros países a lo largo de su historia: México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia fueron sede de este encuentro musical. Incluso, su expansión fue detenida por la pandemia del coronavirus, ya que el año pasado tenían pensado aterrizar en Europa.

“Año I. Después del Covid, (I D.C)”, escribió Palazzo en referencia al tiempo después de... “Volvemos, ya estamos trabajando. A cara de perro y con esperanza”, sumó el empresario en su cuenta de Twitter. Recordemos que el año pasado el Cosquín Rock tuvo su versión online.

Con la mirada puesta en el futuro, Palazzo espera que para febrero de 2022 el festival pueda volver a tener su tradicional edición en la Argentina y por eso ya puso en marcha la preproducción de la grilla y analiza posibles fechas,

El Cosquín Rock cumplió 20 años en 2019 y es una de las citas impostergables de los amantes de la música. Han pasado por su line up desde exponentes internacionales como The Offspring, Molotov y Creedence Clearwater Revisited, así como todos los grandes nombres del rock nacional: Andrés Calamaro, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Babasónicos, Skay, Ciro y los persas; y hasta les ha dado lugar a bandas del indie -que hoy dejaron de serlo- como El mató a un policía motorizado y Los espíritus, por nombrar algunas.

