Cuál es el consejo de Polino que Vicky Xipolitakis sigue al pie de la letra

Con un look rojo total, este mediodía Vicky Xipolitakis pasó por el living de Flor de equipo. Tras hablar de su divertida participación en la gala de anoche de MasterChef Celebrity, la vedette eligió sus candidatos para la gran final y aseguró que está empezando a retomar su vida sentimental.

“Hace dos años que no sale de la casa más que para trabajar. Le dije: ‘activate el Instagram, conocé a algún muchacho, anda a tomar un café’”, comentó Marcelo Polino desde su casa mientras el equipo elogiaba el “lomazo” de Xipolitakis. Sin dar demasiados detalles, la rubia contó que está intentando volver al ruedo: “Escuchá Poli, la última vez que vine acá te empecé a hacer caso. ¡Necesito más charlas!”, lanzó entre risas, con cierta picardía.

Mientras recordaba su experiencia en el reality de cocina, la mediática contó cómo fue regresar al certamen aunque sea por un ratito. “Fue re lindo volver. Me encantó estar ahí, un lugar que amo; me encantó verlos a todos”, confesó al tiempo que revelaba quiénes son sus favoritos en esta segunda temporada: “Alex (Caniggia) me gusta y Cande (Vetrano) también. Me encanta su energía”, señaló.

Tras imaginar una final entre Georgina Barbarossa y Alex Caniggia, la rubia expresó: “Alex creo que va a llegar muy lejos. Es muy gracioso”. Su comentario le dio pie a la conductora del ciclo para preguntar sobre qué fue lo que le dijo ayer el hijo de Mariana Nannis al oído. Tras dar varias vueltas, finalmente la co conductora de Minuto para ganar se lo develó a Flor Peña y a Campi (que estaba “Metido” en la piel de Germán Martitegui) en secreto, aunque sin demasiado éxito ya que se escuchó al aire la parte final. ¡Irreproducible!

MasterChef Celebrity: el piropo de Alex Caniggia a Vicky Xipolitakis - Fuente: eltrece

LA NACION