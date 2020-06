Una canción con esperanza, para la vuelta de los artistas a los escenarios

Totalmente conscientes de que la actividad teatral y musical es lo último que se pondrá en marcha, actores, actrices y cantantes no desaprovechan la oportunidad para decir que no bajan los brazos, al menos con una canción que alguien escribe y que comparte con sus colegas. El resto es parte de la dinámica actual, en estos tiempos de pandemia y cuarentena . Cada uno se graba con el celular desde su casa y, al final, habrá alguien que se encargue de la noble y ardua tarea de editar un vídeo. Eso fue lo que hizo Martín Bianchedi, con una larga trayectoria como musicalizador de cine, televisión y teatro .

"Cuando vuelva a abrir el telón" se llama el tema que compuso junto a Manuel González Gil y donde participan artistas como Víctor Laplace, Miguel Angel Solá, Sandra Mihanovich, Fabián Gianola, Ana María Cores, Diego Reinhold y Pepe Soriano , entre muchos más.

"En principio quise salir del rol de espectador, porque la pandemia nos pone en ese rol -dice Bianchedi-. Uno se pone a ver noticias, películas que nos quedaron colgadas, maratones de series. En un momento tuve la necesidad de gestar y proponer algo. Aportar. Y esto es lo que sé hacer. Primero surgió la música, que no quise que fuera solemne; quise que, con alegría, emocionara. Las respuesta de los que primeros que lo vieron, que son quienes participaron, fue eso mismo que quería lograr. Ojalá le pase lo mismo a todo aquel que lo escuche, aunque no sea de nuestra actividad. La convocatoria fue más que nada con amigos. Entendí al que no estaba de ánimo y no participó y también me encontré con la dificultad de que no todos tenía la misma tecnología. Algunos tienen teléfonos nuevísimos y otros más rústicos, pero lo importante era transmitir el mensaje, el deseo. Un globo hacia el cielo con un pedido. Cualquiera sea, la forma es válida. Hacerlo con una canción me pareció lo más indicado. Cada uno lo hizo como lo sintió. Al principio ves a todos los artistas preparándose para salir a la función. No importaba si unos estaban producidos y otros no. Cada uno armó su historia y eso me pareció lo más conmovedor. Pepe Soriano, con sus noventa años. Y también vas a ver a una bailarina embarazada en su terraza. Creo que fue darle fuerza a un deseo: que los aplausos vuelvan a ser abrazos ".

