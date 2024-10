Daniel Melingo y Pity Alvarez: una amistad de 20 años, un reencuentro provechoso y la canción que marca el regreso del ex Viejas Locas

Pity Álvarez cruza la puerta de entrada y se funde en un abrazo con Daniel Melingo. Al compás de una guitarra, ingresa a la sala, toma asiento, se quita la gorra y se saluda con los otros músicos que se encuentran en el lugar. A lo lejos se oye el quejido de un bandoneón. Melingo se acerca y le obsequia algunos vinilos de su propia cosecha como gesto de hospitalidad. Todo es cordialidad entre ambos. Solo restan los últimos ajustes, la última puesta a punto, antes de empezar a tocar.

“En la noche andando entre paredes, temblando en la tristeza y dándole al dolor. Desde que me dejaste, cerca de aquel callejón, comencé gastándome la vida, en los peores vicios que pude procurar”, canta Pity en una interpretación sentida, cargada de genuina emoción.

¿El motivo del reencuentro? La grabación de una nueva versión del tango “Pesar”, una de las canciones más interesantes del álbum Tangos Bajos (1998), que impulsó la carrera solista y tanguera de Daniel Melingo y reformuló su personalidad musical. En esta flamante versión no es el ex Los Twist y Los Abuelos de la Nada quien canta sino Pity Álvarez. De este modo, de la mano de una invitación, se produce el regreso al universo discográfico del fundador de Viejas Locas e Intoxicados.

La amistad de Melingo y Pity viene de larga data. Una amistad que incluyó colaboraciones mutuas y diferentes invitaciones a participar de sus respectivos shows a principios de milenio. “Con Pity tenemos una amistad de más de 20 años. Siempre fui un admirador de su música y él admirador de mis tangos. De hecho, compartimos escenario tocando esos tangos con Intoxicados, y también tocamos en bares juntos. Pity tiene debilidad por mis tangos. Así que se dio de manera natural esta relación que entablamos. Cuando le comenté el proyecto del documental que estoy haciendo, enseguida aceptó la propuesta de cantar, no sólo ‘Pesar’, sino tres tangos más con mi trío. Y se dio naturalmente. Creo que en media hora grabamos todo”, relata el ex Lions In love.

“Sin dudas, de los cuatro tangos que grabamos, ‘Pesar’ era el que más le quedaba como anillo al dedo, con el mismo registro, con el mismo arreglo y la misma tesitura de la versión original mía de Tangos Bajos. No fue algo improvisado, aunque sí espontáneo. Pity emuló ese tango que venía trabajando desde hacía tiempo”.

La canción está disponible en todas las plataformas, pero en la versión que se puede ver en YouTube, también se incluyen imágenes que forman parte del documental Tangos Bajos, dirigido por el propio Daniel Melingo junto a Estanislao Buisel.

Pity Álvarez con la cantante Julieta Laso Instagram @julilaso

“Lo grabamos en La cocina de Betty, un estudio comercial pero casero donde grabé mis últimos siete álbumes. Y como conocemos a la gente con la que trabajamos desde hace años, todo se facilita muchísimo más. El resultado parece el del estudio más caro de las Bahamas -sigue Melingo, entusiasmado-. Un tiempito antes de grabar nos habíamos encontrado con Pity y pergeñamos un poco lo que íbamos a hacer. Después fuimos directamente al hueso. Lo encontré muy bien, muy lúcido, muy cariñoso. La mejor versión de Pity, realmente. Me sorprendió y me encantó compartir esos momentos con él”, se explaya sobre el reencuentro.

La nueva versión del single preserva la impronta intimista y despojada de la original, con la participación de Muhammad Habbibi en guitarra, Pato Cotella en el contrabajo y Camilo Ferrero en el bandoneón, dirigidos por el propio Melingo, que también estuvo a cargo de la realización del video junto a Estanislao Buisiel Quintana. Rodado en blanco y negro, allí puede verse a un Pity visiblemente emocionado que encuentra en Melingo la guía para su interpretación.

El video formará parte del documental Tango Bajos, con vistas a estrenarse en marzo de 2025. “Es un documental sobre mi obra y sobre el tango y está basado en dos líneas narrativas. Por un lado, diferentes artistas que admito muchísimo pondrán el cuerpo y le darán vida interpretando distintas canciones de mi obra. La otra línea serán historias cronológicas sobre la evolución del tango, desde el tango negro de 1850 hasta nuestros días, con testimonios de intelectuales, historiadores, periodistas especializados, cineastas y escritores”, explica.

Daniel Melingo, un rockero y un tanguero de ley KVKFOTOS

Luego del lanzamiento del documental también se publicará un álbum con la banda de sonido, prevista para finales del próximo año. “Cada mes iremos sacando un single y así se irán develando los demás artistas que participan. Nos guardamos la sorpresa, pero son todos artistas enormes”, se despide Melingo, antes de anunciar que el mes próximo será el turno de Pablo Lescano, con una versión de “Narigón cumbiero”.

Editado en 1998, aquel primer álbum Tangos Bajos fue el que definió el interés de Melingo por el proto-tango, que define como “el tango más africano, de principios del 900″. El origen del proyecto se remonta a 1997, cuando el músico condujo Mala Yunta, un ciclo del canal Sólo Tango, en el que músicos provenientes del rock interpretaban clásicos del género. Ese año también compuso “Ayer”, la canción que inauguró el proceso creativo en esa dirección.

“Yo estuve relacionado con el género desde muy chico, porque en mi familia son todos poetas y músicos de tango, no es algo que surgió por generación espontánea. Yo crecí con el tango”, se despide Melingo, más tanguero que nunca.

Alejandro Rapetti Por