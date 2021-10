David Lee Roth anunció que se retira de la música, sin dar detalles de sus problemas de salud

“I am throwing in the shoes” significa “Estoy tirando los zapatos”, que no es lo mismo que tirar la chancleta. Lo que quiso decir el último viernes David Lee Roth, durante una charla telefónica con Las Vegas Review-Journal, fue que se retira de la música. De hecho, también pronunció esta frase: “I‘m retiring”. Durante una charla que fue mejor definida por el cronista como “un monólogo más que una entrevista”, el cantante aseguró que en enero de 2022 se baja de los escenarios . La nota a este medio venía a cuento porque David Lee Roth tiene pendientes cinco shows en el House of Blues de Mandalay Bay, desde finales de diciembre. Serán entre la víspera de Año Nuevo hasta el 8 de enero, con algunos días libres en el medio.

“Este es el primer y único anuncio oficial. Tienes la noticia. Compártela con el mundo”, le dijo a su interlocutor. Nacido hace 66 años en Bloomington, Indiana, Estados Unidos, Roth lleva más de 45 años sobre los escenarios. “No voy a explicar esto. La explicación está en una caja fuerte. Estos son mis últimos cinco shows”, dijo.

Cuando era un adolescente David se mudó con su familia a Pasadena, California, donde conoció a los hermanos Van Halen (Eddie, guitarrista, y Alex baterista) con quienes formó el famoso grupo Van Halen. Con ellos grabó discos y realizó giras entre 1974 y 1986. Ya en el nuevo milenio, regresó (entre 2007 y 2020) y permaneció en el cuarteto hasta la muerte de Eddie, luego de una larga lucha contra el cáncer, en octubre del año pasado.

David Lee Roth durante una entrega de premios MTV VMA Patrick McMullan via Getty Images

Durante esa charla con el medio de Las Vegas contó que habla con mucha frecuencia con Alex y que el baterista estaba al tanto del anuncio que iba a hacer sobre su retiro de los escenarios. También dijo que pensaba mucho en la partida de su “amado compañero de clase” (una clara referencia a Eddie Van Halen). “ Me siento alentado y obligado a comprender realmente lo corto que es el tiempo, y mi tiempo probablemente sea aún más corto ”, dijo. Y se sinceró frente al grabador: “Pensé que podría haber sido el primero, francamente. Y mis médicos me obligaron a aceptar realmente que cada vez que subo al escenario, pongo en peligro ese futuro. Sé que cuando estoy en el lugar del público, y veo a un músico sobre el escenario, ya sea con un ukelele en la mano o con una banda detrás, le voy a pedir que deje allí todo lo que tenga para dar. Y eso fue lo que yo hice durante los últimos 50 años”.

Casi en plan catártico, pidió que no lo interrumpieran en su monólogo y recordó los primeros años del grupo Van Halen, en la década del setenta, cuando ganaban 120 dólares por noche, que terminaban gastando en combustible y en grandes banquetes de una pizzería a la que llegaban de madrugada. Roth dijo que recordaba esos días “como si fueran ayer”. “Acabo de encontrar unos pantalones. Guardo parte de la ropa vieja -aseguró-. Yo tenía una talla 29, Eddie tenía una talla 26, esos son mis comienzos”.

Pura nostalgia y con buenos recuerdos. Sin rencores. Porque lo cierto es que luego del suceso del disco 1984, David Lee Roth decidió dar un paso al costado y comenzar su carrera en solitario, que se concretó en 1986. Habrían sido los cortocircuitos con los hermanos Van Halen lo que desencadenaron su partida. Incluso cuando todavía estaba en las filas del grupo decidió publicar un álbum en solitario, Crazy from the Heat. Luego llegarían nuevas producciones, como Eat ‘Em and Smile, Skyscraper, A Little Ain’t Enough y Diamond Dave, entre otras.

En 2007, cuando Roth regresó a las filas de Van Halen, la banda fue inducida al Salón de la fama del Rock and Rock. En su haber tenía 80 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y el cantante, por su parte, había participado en los años de mayor éxito del grupo. La década del ochenta había dejado éxitos mundiales como “Jump” y “Panamá”. Además, como crooner rockero a David Lee no le fue nada mal. La prueba estuvo en covers de temas como “Just a Gigolo (I Ain’t Got Nobody)” y “California Girls”.

Roth aseguró que su banda de acompañamiento en el House of Blues de Las Vegas es una “versión final de Van Halen”. ¿Por qué? “Porque tengo una banda que hace lo que Al [Van Halen] y yo solíamos llamar un ‘Block’, que significa hacer 75 ensayos para un show. Les he dado todo lo que tengo para dar. Ha sido una carrera increíble y genial, sin arrepentimientos, sin nada que decir de nadie. Los extrañaré a todos”, concluyó.