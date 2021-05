De 1915 a Mel Muñiz, quiénes son los artistas que aprovecharon la pandemia para impulsar sus carreras

Una de las industrias más afectadas por la pandemia de Covid-19 es la cultural. La música y el teatro sufrieron, y siguen padeciendo como pocos, las consecuencias del aislamiento social que impuso el coronavirus. El 2020 fue un año muy difícil para los trabajadores del arte y el 2021 parece no dar respiro. Sin embargo, en medio de todo este caos, algunos artistas lograron salir fortalecidos.

Son muchas las bandas y los solistas que estaban logrando un crecimiento exponencial antes de la primera cuarentena, pero son pocos los que encontraron la manera de utilizar ese tiempo de quietud para ganarse el reconocimiento del público. Con mucho trabajo, esfuerzo, viveza para utilizar las redes sociales e idas innovadoras, estos artistas lograron crecer y ubicarse en el radar de las plataformas digitales en un momento en el que muchos pensaban que lograr algo así, sin salir de casa, era casi imposible.

1915

1915 Joselina Brignone, cortesía S-Music

Cruz Hunkeler (guitarra y voz), “Penzo” (teclados y synths), Jeremías Alegre (batería) y Alejo Freixas (bajo) son los cuatro nombres detrás de 1915, la banda de pop-rock que pisa cada día más fuerte en la escena local. Los chicos, que lanzaron su primer álbum con tan solo 18 años y tienen en su música influencias de Parcels, The 1975 y The Whitest Boy Alive, lograron tener un crecimiento exponencial durante la pandemia, el cual se corona y valida con una nominación a los Premios Gardel con su último disco, Los años futuros, que compite como Mejor álbum de rock alternativo.

“La verdad es que al 2020 lo sufrimos mucho, como todos en la cultura, pero a pesar de eso sentimos que hicimos todo lo posible para combatir la situación”, asegura Cruz, el cantante del grupo. “Estamos bastante orgullosos de lo que logramos junto a nuestro equipo de trabajo”, agrega.

Los chicos venían de un 2019 en pleno ascenso, en donde habían tocado en el festival Lollapalooza Argentina y realizado su primera gira por México y varias ciudades de Argentina. Después de estos logros, estaban listos para el lanzamiento de su tercer disco cuando los sorprendió el coronavirus. “Los años futuros era un disco que teníamos preparado desde antes, pero nos cayó la pandemia y decidimos esperar para ver qué pasaba. Cuando vimos que esto iba a durar mucho tiempo decidimos sacarlo igual, para liberarlo, y en el mes de mayo lo publicamos”, cuenta el cantante.

“La verdad es que nos las ingeniamos con cualquier cosa durante el encierro. Hicimos un programa de radio mezclado con una tocada en vivo por YouTube, un podcast sobre el disco, mucho contenido para redes, remeras para vender… Ni bien se fueron abriendo las puertas hicimos shows por streaming y finalmente cuando se pudo pasamos a los presenciales, en el Konex, en el Parque Centenario con Clara Cava, en el Hipódromo de Palermo y una gira por Rosario, Córdoba, La Plata y Santa Fe. Tocábamos todo lo que se podía”.

Hoy, 1915 se ganó el respeto no solo de la industria, que admira y elogia su sonido, sino de la gente. En Spotify algunas de sus canciones tienen más de 2 millones de reproducciones y los 90 mil oyentes mensuales dentro de la plataforma continúan aumentando a diario. “Sentimos que crecimos y nos profesionalizamos en un montón de aspectos. Igual, seguimos pensando en lo que podemos hacer para continuar remándola y ya arrancamos a componer canciones nuevas para sacar pronto”.

Clara Cava

Clara Cava Instagram

Continuar en movimiento a pesar de que el mundo estaba frenado fue determinante para el crecimiento de Clara Cava, una de las voces femeninas que más seguidores recolectó durante la pandemia. La cantante, que tiene influencias del neo soul y el R&B, comenzó su carrera en 2017 presentándose en formato guitarra y voz, hasta que en 2019 decidió formar su propia banda. Antibioticx fue su primer EP, de 2018, seguido un año más tarde por Nunca y un poco.

El aislamiento la encontró componiendo sin parar y en tan solo un año sacó no solo un EP de seis canciones, Lavandina, sino también su primer álbum: Martes 13, el cual tuvo su lanzamiento en diciembre de 2020. Además de grabar en el estudio, Clara aprovechó las oportunidades que aparecían para hacer shows por streaming, y una vez que se permitieron los recitales presenciales, presentarse en algunos escenarios.

El esfuerzo y el movimiento constante se vieron reflejados en números, con canciones que superan las 500 mil reproducciones y con más de 200 mil oyentes mensuales en Spotify que la escuchan desde Argentina, México, Chile, Estados Unidos y España, entre otros países. Moviéndose entre el hip-hop y el trap, fusionando con la música electrónica y con condimentos que por momentos rememoran al jazz, el sonido de Clara es único y merecedor de una oportunidad.

Mel Muñiz

Mel Muñiz Instagram

Componer y publicar canciones fue la forma en que Mel Muñiz logró, en plena pandemia, convertirse en una de las artistas más escuchadas de la escena emergente argentina. Seis sencillos que terminaron convirtiéndose en un álbum, el primero de su carrera solista, son las creaciones que fue soltando durante el aislamiento social.

Su música va desde el jazz y el swing a los ritmos latinos, como el bolero, el vallenato, la rumba y el vals, fusionando estilos para generar una identidad propia. Mel no solo canta sino que también toca varios instrumentos como la trompeta y el ukelele.

Más de 150 mil oyentes mensuales en Spotify validan su crecimiento, al igual que sus canciones, algunas de las cuales tienen más de 1 millón de reproducciones. Mel es hoy una de los primeros nombres que aparecen al hablar del nuevo talento argentino y merecido tiene la exposición que su música está logrando.

Los Tabaleros

Los Tabaleros Tute Delacroix

El folklore argentino toma un giro completamente inesperado de la mano de Los Tabaleros, sumándole la potencia del punk y del rock y una estética muy particular. La banda viene trabajando desde hace muchos años, pero sin lugar a dudas el 2020 fue una bisagra en su carrera.

En diciembre de 2019 se presentaron en el Konex con el show Una noche en el Paraíso Escondido, en donde los acompañaron artistas de mucha popularidad como Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, Miranda!, El Mono de Kapanga y Las Pastillas del Abuelo. De ese concierto nació su último disco, grabado en vivo, el cual fueron presentando a lo largo de 2020 durante la pandemia. Finalmente lo publicaron completo en diciembre.

Los Tabaleros lograron, gracias a su originalidad, acercar los ritmos folklóricos a un público que normalmente no consume ese género. Algunas de sus canciones en Spotify tienen más de 1 millón de reproducciones y son más de 60 mil las personas que los escuchan mensualmente en la plataforma. Ingeniosos a la hora de utilizar sus redes sociales, los nuevos seguidores de la banda van descubriendo esos códigos secretos que mantienen con su público a medida que pasa el tiempo.

Tras la cuarentena estricta del año pasado, el grupo logró hacer por primera vez un show en el Hipódromo de Palermo, con entradas agotadas. Además realizaron una gira que los llevó a Córdoba, Río Cuarto, Villa María, Rosario, Santa Fe y La Plata.

Acus

Acus

La carrera de Acus venía en constante ascenso cuando la sorprendió la pandemia. La artista había realizado en 2018 una gira por España y Alemania, recorrido distintos escenarios de Buenos Aires como La Trastienda y Niceto Club y logrado que su canción, “Peluche peligroso”, sea incluida en la banda sonora de La Corazonada, primera película producida íntegramente por Netflix en Argentina.

“Fue todo un reto sostenerse y continuar en contacto con los seguidores durante la pandemia”, reflexiona hoy. “Yo tenía un disco muy jovencito, recién nacido, y eso realmente me sirvió porque durante la cuarentena fue cuando más se escuchó. Recibí mucho apoyo de Spotify y eso hizo que la música crezca y que llegue a más personas”.

Acus, que fusiona estilos musicales como hip-hop, funk latino y soul, abordados desde un lenguaje singular y disruptivo, se aferró al freestyle para comunicarse con la gente durante el encierro. “Yo soy cantante, rapera y tecladista, por eso me agarré de esa herramienta y con algunos beats que generaba o que me pasaban, iba armando cosas. Hacía freestyle de como me sentía en el momento, con mi poética y mi mensaje. También hice muchas entrevistas online. Todos los que me llamaban les decía que sí, porque era una manera de que me conocieran desde el relax de mi casa”, cuenta al recordar su 2020.

“Cuando se empezó a abrir todo también sumé otras cosas, como hacer un streaming en el marco del Festival Buena Vibra. En diciembre también hice mi primer show presencial en la terraza del Centro Cultural Recoleta, y en dos horas se agotaron las 250 entradas, lo cual fue muy sorpresivo. Fue ahí que dije, ‘wow, algo se movió, algo pasó'”.