Discos 2019: los 10 que vienen y los10 que no hay que perderse

Una selección de lo que hay que escuchar en lo que queda del año y lo mejor de lo que vendrá; entre Ariana Grande, Lana del Rey o Madonna y entre Pixies, The Who o Bruce Springsteen

Ya pasó la primera mitad del año, con una cosecha de muy buenos discos de rock, pop y hip hop. Desde Madonna, Billie Eilish, Ariana Grande y Lana del Rey hasta Pixies, Tool y Bruce Springsteen presentaron material nuevo imperdible. Pero lo mejor está por venir: con varios meses por delante, según algunos datos, hay que estar atentos para lanzamientos que van a dar que hablar. Lo que sigue es un compilado posible de los 10 discos que están por llegar y de los 10 que ya salieron y que cerrarán un año de alta producción:

Es un gran año para The Cure. Desde su ingreso al salón de la fama hasta encabezar los grandes recitales y festivales, esta banda hizo crecer su culto entre las nuevas generaciones que ven a Robert Smith, de casi 60 años, como un ícono de estilo de vida y creación a su manera. Once años después de su último disco, Robert Smith ya anticipó que este año salen nuevas canciones de The Cure. "Me comprometí a ir al estudio y crear canciones para la banda, algo que no he hecho durante diez años", admitió en junio. Según lo que trascendió, el material llegaría en noviembre y el tono del disco sería oscuro y denso para hacerle honor a una de las bandas fundamentales de los últimos 30 años.

Tampoco hay fecha para el regreso discográfico de Tame Impala. Lo que lancen los de Kevin Parker será su cuarto disco y llegará cuatro años después de su hasta ahora última obra. Las expectativas están puestas en su sonido pop psicodélico y en cómo puede evolucionar esa propuesta que influyó a muchas nuevas bandas. Hasta ahora hay una muestra: "Borderline", un tema subido a Spotify que transcurre en línea con una frescura de música para terrazas o una buena vista de playa.

Es uno de los veteranos que en los últimos años lograron acomodarse con una obra artística distinta y shows épicos en el marco de referencia de muchos otros artistas nuevos. Con "Red Right Hand", la cortina de la serie Peaky Blinders, muchos descubrieron a Cave y su universo fantástico. Ya aparecieron en las redes sociales oficiales indicios de un próximo disco de Nick Cave and The Bad Seeds para antes de fin de año (noviembre posiblemente). Al mismo tiempo, trascendió que también habría nuevo material de su proyecto paralelo, Grinderman. Con ese apéndice musical publicó dos discos (2007 y 2010), pero en una entrevista abierta en el Barbican Center dijo que el proyecto se trata de una trilogía que se completará con la salida de un nuevo disco. Tal vez haya Nick Cave x 2.

"Creo que hemos hecho nuestro mejor álbum desde Quadrophenia (1973), Pete [Townshend] no ha perdido la inspiración, todavía es un compositor fabuloso". Esas fueron las palabras que Roger Daltrey utilizó para anunciar la salida del próximo disco de The Who. La fecha elegida es el 22 de noviembre y el título será, simplemente, Who. A trece años de la publicación de su último álbum, Townshend y Daltrey anticiparon el estreno con la presentación de uno de los once temas que lo conformará: "Ball and Chain". El álbum fue grabado en Londres y en Los Ángeles. Fue coproducido por Pete Townshend y D. Sardy (colaborador de Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem, Gorillaz) y cuenta con producción vocal de Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson). Junto a Pete y Roger están el baterista Zak Starkey y el bajista Pino Palladino. Además contaron con participaciones de Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker y Gordon Giltrap.

Repetir un álbum como DAMN. no será tarea fácil para Kung Fu Kenny, pues además de consagrarlo como uno de los mejores MC de todo el hip-hop, le dio nada más y nada menos que un premio Pulitzer, pero los rumores de que el 2019 será el año en el que Lamar estará de vuelta siguen creciendo cada vez más. En septiembre, el compañero de sello de Kendrick en TDE, Isaiah Rashad, afirmó que había escuchado el próximo álbum del rapero. Días más tarde, el jefe de TDE, Anthony "Top Dawg" Tiffith anunció que el álbum no iba a salir pronto, pero luego de que se filtrara un post de Polydor Records en Instagram incluyendo a Kendrick Lamar en la lista de lanzamientos de 2019, los fanáticos están una vez más en llamas.

Para 2019, Rihanna está dispuesta a hacer bailar al planeta con el disco posterior a Anti, de 2016. Desde hace aproximadamente dos años se encuentra en la preproducción y la grabación de un disco que promete fusionar el pop, el reggae y el dancehall: Riri tiene a su disposición desde hace un buen tiempo a los mejores productores y artistas de Jamaica para lograr un disco épico, así que se espera que después que se reuniera en el estudio con su coach vocal Kuk Harrell, solo quedan unos toques finales para el nuevo disco.

Uno de los regresos musicales más esperados es el de Kanye West, que este año se enfocó en lo importante: componer canciones. Ya sea su exitosa línea de ropa con Adidas y otras proyectos mantuvieron al rapero ocupado y fuera de la música. Pero por fin, después de mucha especulación todo parece indicar que Mr. West estrenará en poco tiempo un nuevo disco. El 29 de agosto pasado, la mismísima Kim Kardashian, pareja de West, subió a su cuenta de Instagram la lista de canciones de lo que sería Jesus is King, el próximo álbum. En la misma publicación, Kim escribió 27 de septiembre, la cual esa sería la fecha tentativa en la que podría escucharse lo nuevo de Kanye.

Esta noticia aún se mantiene en el estado de "rumor" ya que la banda no ha lanzado comunicado alguno, pero la noticia apareció a partir de una declaración de Axl Rose en la que deslizó que pronto podría haber un nuevo disco de los Guns... Igual vale tener en cuenta que la última vez que sucedió eso tardaron 10 años en lanzar un nuevo disco y no fue nada bueno. Pero no podía quedar afuera del listado (nunca se sabe)

Según trascendió, el nuevo disco contará con 27 canciones hechas en solitario y con algunas colaboraciones, además de que, oficialmente, será el último álbum de estudio. Por supuesto, estará lleno de sorpresas musicales y mezclas propias del dúo. Luego de vivir momentos de zozobra por denuncias de abuso los sudafricanos que se volvieron referentes del hip hop trash volverían para despedirse para dejar sentado que su paso por la tierra de la música no fue en vano y que siguen siendo únicos y sorprendentes en su estilo.

El regreso de los reyes del shoegaze de los 90 aún parece imposible de creer, pero Kevin Shields se pasó buena parte del año pasado diciendo que originalmente la agrupación se había reunido para hacer un EP sencillo con nueva música que después evolucionó en dos EP para después transformarse en un nuevo disco. Bueno, ahora parece que serán dos. Desde 2018 están en el estudio preparándonos su bomba de guitarras eléctricas y distorsiones suaves. ¿Podrá este nuevo disco superar a un discos tan irrepetible y esencial como Loveless? La expectativa en el indie es muy grande.

LO QUE SALIÓ

Que el disco se haya publicado ayer vale como "salió" o por "salir". Como fuera, lo importante es que Why me? Why not del ex Oasis está entre nosotros y que Liam trae en su bolsa de sorpresas canciones en tono desafiante y rock británico afilado. El menor de los Gallagher siguió peleándose con su hermano Noel, pero en el medio facturó un estilo de disco que muchos extrañaban. Mientras se espera para dentro de poco la salida del nuevo álbum de Noel, el menor asegura: "Seamos sinceros el rock era muy aburrido sin mi".

Con un promedio de edad de 60 años, The Specials sacó uno de los discos de la temporada, Encore. Se ubicaron sorpresivamente en los primeros puestos del ranking británico con el tema 10, "Commandments", y empezó una fiebre de redescubrimiento de los reyes del 2 Tone que en los ochenta habían provocado una ola de música ska inglesa. Su segundo momento de gloria los encuentra en conexión con las nuevas generaciones y en noviembre, además, se presentan en Buenos Aires.

Ocho discos en 32 años. Para el gran mercado discográfico las matemáticas no son un dato menor (el promedio es bajo, de un disco cada cuatro años); para una banda que por más que se haya hecho un poco famosa será siempre considerada como un baluarte del indie, esos números son lo de menos. Pero quizás sea la arritmia de la frecuencia discográfica lo que haga de Pixies un ser musical con una entidad tan propia que si publica un nuevo disco, no debe ceñirse a los signos de los "tiempos comerciales" sino a su propio ADN. Puede hacer de 2019 un año para lanzar su nuevo disco, Beneath the Eyrie, ir a sus raíces y, al mismo tiempo, provocar sobresaltos entre los temas densos y aquellos que suenan amables.

Porque no todo en el mundo "Femenino Pop Vocal" se debate entre la rubia Taylor Swift y la exmorocha (ahora-también-rubia) Katy Perry, ni entre Rihanna y la exuberante Onika Tanya Maraj (Nicki Minaj), hay lugar para aquello que no encaja en el sueño americano. Y como lo que antes sucedía en una década hoy pasa en un par de años, lo novedoso de Lana del Rey o Lorde este año lo impone Billie Eilish. La chica rara, la gótica de los centennials que, de tanto golpear con singles y con la vitalidad de sus 17 años, lanzó When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, un álbum que merece ser escuchado.

En enero de 2018, Madonna anunció en su cuenta de Instagram que había empezado a trabajar en su decimocuarto álbum de estudio, que tendría influencias de la música fado portuguesa. Al final Madame X tuvo más influencias del reggaetón con su colaboración con Maluma. El regreso de la reina del pop, sin embargo, no se agotó en una canción y el disco tiene mucho más para descubrir sin perder el trono bien ganado durante décadas.

Parece mentira que hayan salido dos discos de Ariana Grande en menos de seis meses y que los dos dieran que hablar. La superestrella del pop grabó accidentalmente su quinto álbum, titulado Thank you, next, luego de pasarse un mes en el estudio exorcizando los sentimientos que le quedaron luego del fallecimiento de su ex, el rapero Mac Miller, y después de que el tema principal se convirtiera en uno de los hits del año, no quiso perder el tiempo.

El jefe es otro de los veteranos que está viviendo una segunda época de gloria. Al éxito de su show teatral en Nueva York, le sumó la salida de Western Stars, un disco de canciones finamente orquestadas y sumamente recomendables para momentos de recogimiento. Se trata de su es el decimonoveno álbum de estudio que según definió el mismo Springsteen son "un regreso a mis grabaciones en solitario con canciones basadas en personajes y con extraordinarios arreglos orquestales al estilo cinematográfico".

Quizá Norman Fucking Rockwell! para muchos sea el disco pop del año. En lugar de las suavizadas bases de hip hop y las cuerdas de melodrama cinematográfico que fueron moneda corriente en su repertorio hasta hoy, ganó lugar un estilo más cercano al que monopolizaba el de las FM de los setenta. El giro en su sonido resultó un hallazgo para acompañarlo de letras comprometidas con la actualidad política de los Estados Unidos. Un nuevo camino que, según las críticas, resultó efectivo y la ubica en otro lugar del firmamento mainstream.

Desde su trabajo con Yeah Yeah Yeahs, Karen O siempre ha sido una fuerza creativa en solitario o en colaboración: en el 2009 hizo música para la película Where the Wild Things Are, años atrás trabajó con Trent Reznor para actualizar "Immigrant Song" de Led Zeppelin, para The Girl With The Dragon Tattoo, y en 2019, se unió al productor Danger Mouse en un álbum colaborativo que sumó la experiencia de ambos. Lux Prima es un viaje algo experimental que anticipa el mejor rostro de la madurez en muchas figuras que dejaron de ser novedad.

Fue en un concierto en Alabama, en mayo pasado, cuando la banda Tool decidió hacer el anuncio más esperado por sus fans. El 30 de agosto se vio en las pantallas. Era el anticipo formal de la fecha de salida del nuevo disco del grupo. El primer disco en 13 años. Y Tool cumplió. Cuando llegó el día publicó Fear Inoculum, su nuevo álbum de metal progresivo. Es un disco ambicioso, con una edición en CD con muchos aspectos artísticos y un sonido que no defrauda.