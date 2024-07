El gran regreso de Céline Dion a los escenarios en los Juegos Olímpicos

Escuchar

A Céline Dion se la vio feliz. Este viernes, la cantante se mostró animada y agradecida en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. La espectacular aparición, el cierre de una prolongada ceremonia de apertura del acontecimiento deportivo, marcó finalmente el gran regreso internacional a los escenarios de la artista, luego de haber sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida, en diciembre de 2022.

La cantante aterrizó en París el martes pasado y, apenas pisó la capital francesa, las versiones sobre una presentación en vivo comenzaron a sonar con fuerza. Incluso en semana apareció en la puerta del Hotel Royal Monceau, en París, donde se encontró con decenas de fanáticos que la esperaban para saludarla. Allí, enfundada en un sobrio vestido negro, bailó mientras sus seguidores entonaban sus canciones, desparramó besos y respiró profundo.

Céline Dion en la apertura de los Juegos Olímpicos

Ni la lluvia torrencial empañó la actuación de la cantante canadiense, que cerró la ceremonia al pie de la Torre Eiffel. Mientras la antorcha se iluminaba y flotaba en el aire, Dion, enfundada en un espectacular vestido con brillos, entonó una poderosa versión de “Hymne A L’Amour”, de Edith Piaf.

"Si je dois revenir chanter, ce sera pour les Jeux Olympiques."



4 ans après sa dernière performance sur scène, voici la sublime performance de Céline Dion qui reprend "L'hymne à l'amour" d'Edith Piaf.#ceremoniedouverture #paris2024 pic.twitter.com/Y7qM4ARKNO — France tv (@FranceTV) July 26, 2024

Un ansiado regreso

Céline Dion tiene 56 años y anunció su diagnóstico en diciembre de 2022, lo que generó, una pausa en sus actuaciones. Si bien como consecuencia de su enfermedad tiene dificultades para desplazarse -el síndrome de persona rígida paraliza diferentes partes del cuerpo, al extremo de provocar caídas, fuertes espasmos musculares y una rigidez corporal progresiva-, Dion había adelantado en una entrevista que brindó en abril su intención de volver a cantar frente al público. “ Elegí trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con la ayuda de un equipo médico . Quiero hacer lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel! ”, había confesado a un periodista de Vogue Francia.

Más allá de la emotiva vuelta de la intérprete de “My Heart will go on” en París, en TMZ soslayaron la posibilidad de que la cantante se presente en una serie de conciertos -llamados comúnmente residencias- en Las Vegas. “Céline Dion está en las “etapas finales” de resolver los detalles de su regreso a Las Vegas”, publicó el medio especializado. “Básicamente, es un trato cerrado”, aseguró una fuente sobre los conciertos, que serían de corta duración, acordes a las posibilidades de Dion.

“ He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil enfrentarme a estos desafíos y hablar de todo lo que he estado pasando”, dijo a sus seguidores en aquel momento en un emotivo video en las redes sociales. Sin embargo, señaló que planeaba volver a actuar. “Todo lo que sé es cantar. Es lo que he hecho toda mi vida y es lo que más me gusta hacer”, dijo.

La enfermedad que la retiró de los escenarios

El Síndrome de la persona rígida es una enfermedad neurológica que causa espasmos musculares y rigidez, y que también afecta a las cuerdas vocales de una persona y a su capacidad para caminar. Por ello, la artista debió suspender sus shows en el último período. La ganadora del Grammy compartió su diagnóstico en diciembre de 2022 a través de un emotivo video publicado en Instagram. “Siempre he sido un libro abierto. No estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora”, dijo primero.

“He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo. Ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he pasado”, compartió la célebre cantante. Y precisaba: “Recientemente me diagnosticaron un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la persona rígida, que afecta a una persona entre un millón”.

Frente a su nueva condición, la cantante reprogramó varias de las fechas de su gira de 2023 y 2024, actuaciones que canceló más tarde definitivamente. La artista también anunciaba que “estaba trabajando duro” con su terapeuta realizando ejercicios todos los días para recuperar su fuerza y su capacidad. “Para estar a la altura de nuevo”, decía. “Pero tengo que admitir que es una lucha”, reconocía, al tiempo que se comprometía a centrar todos sus esfuerzos en el “camino de la recuperación”.

LA NACION