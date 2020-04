Horacio Fontova: el hippie más entrañable

Horacio Fontova Fuente: Archivo - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

Pablo Gorlero Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de abril de 2020

Horacio Fontova era de esos tipos entrañables, adorables, más allá de su humor exquisito. Pero me refiero al Fontova persona, no al personaje. Era el que hacía el comentario justo en una reunión de amigos, el causante del chispazo que provoca un incendio de carcajadas. El placer de escucharlo. Vecino de la zona de Plaza Lavalle, fue al Colegio La Salle, luego al Carlos Pellegrini y después del corbatín escolar se hizo hippie. Solía ser visitante frecuente de la comisaría de la zona en aquella época, en la que su melena le acariciaba la espalda y ponía su desprejuicio a flor de piel en el final del primer acto del musical Hair , allá por 1971. Fue un talentoso dibujante y trabajó como diseñador en la icónica Expreso I maginario, al tiempo que componía canciones, cantaba ópera y les hacía frente a los gobiernos autoritarios con irreverencia juvenil. Cuando hablaba de María, su madre, profesora de piano, en sus ojos y en su relato podía transmitir esa combinación de amor, admiración y agradecimiento. Lo mismo que al referirse a su famoso Tío Cucurucho, musicólogo que compartió su crianza en la adolescencia e inspiró su personaje de Sonia Braguetti.

El Negro amaba con potencia y le gustaba referirse a sus seres más queridos. En los últimos años siempre encontraba un motivo para mencionar a su compañera Gabriela, así como a sus cinco gatos. Amaba a los animales y escribió muchos cuentos con esa temática. Su libro Témpera mental (2005) descubría su erudición, además de su ingenio y sensibilidad. Y quedó pendiente de salir Humano-Cero humano , cuyas lecturas algunos pudimos degustar.

En los últimos tiempos dejó de estar activo en las redes y ya no atendía el teléfono. Pero nunca abandonó su blog Comando Amelia , una genialidad. El 4 de enero de este año escribió: "¿Hay que temer a la muerte, o esto es solo una tontería, un comportamiento irracional que no causa más que angustia y disminuye el placer de la vida? Pese a que la muerte nos priva de toda sensación, en efecto, si mientras vivimos no tiene lugar en nuestra existencia y cuando nos llega ya no la poseemos, ¿no habrá la humanidad derrochado demasiada energía en temer y preocuparse por algo que no llegamos a experimentar de forma sensitiva y que, por tanto, realmente 'no existe'? ¿Habrá que comenzar entonces a reírse de la muerte?". Te amaremos siempre, Negro querido.