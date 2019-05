El increíble encuentro de Tini Stoessel con una fan que tocó en el ukelele sus canciones Crédito: Fabián Marelli

Juana Distéfano tiene 12 años y ya puede considerarse una YouTuber: tiene más de 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, donde comparte tutoriales desde maquillaje hasta cómo armar la valija, pero sobre todo, canta. La niña es un talento con el ukelele y suele hacer covers de sus artistas favoritos, entre los que se encuentra Tini Stoessel .

Después de haberla seguido en cada uno de sus recitales, Juana pudo finalmente conocer a su ídola y el conmovedor momento fue registrado por nuestras cámaras. Tini había visitado la redacción de LA NACION y estaba protagonizando una producción de fotos cuando la niña se acercó a saludarla pero se vio sobrepasada por la emoción. No pudo contener el llanto en el momento en que la vio y la ex Violetta no dudó en abrazarla y contenerla. Todo era un diálogo común entre una ídola y su fan cuando los papeles se dieron vuelta: la pequeña Juana le dijo que ella cantaba sus canciones con el ukelele y le ofreció demostrarle su talento. La sorpresa de Tini fue enorme cuando la niña comenzó a ejecutar los acordes de su canción "Quiero volver", y a cantar el tema con una dulcísima voz. "Es una genia, con la emoción que tenía y todo pudo cantar y tocar maravillosamente", dijo la cantante luego del improvisado espectáculo.

