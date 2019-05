El Indio Solari, otro protagonista de la Feria del Libro

El Indio Solari y una nueva entrevista Crédito: Agustín Marcarian

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019 • 11:03

El domingo 12 de mayo, a las 18, en la sala Jorge Luis Borges de la Feria del Libro, se realizará la presentación oficial de la autobiografía del Indio Solari , Recuerdos que mienten un poco, coescrito junto al periodista y escritor Marcelo Figueras. Para ello, el músico ofreció una nueva entrevista sobre el proceso de escritura de sus memorias, que fue registrada en video por el mismo Figueras y que será proyectada durante esa jornada en pantalla gigante.

"Yo aspiro a que [el libro] sea un perfecto complemento de la obra artística del Indio", aseguró el periodista días atrás cuando Recuerdos que mienten un poco fue declarado de interés cultural por la legislatura porteña y el Senado de la provincia de Buenos Aires.

Y agregó: "Lo que hizo su obra es darle entidad y protagonismo a una enorme cantidad de personajes que por lo general no entran en los grandes medios de comunicación ni en las películas que se hacen acá ni en las obras de teatro. Lo que hizo es seguir contando la historia de la murga de los renegados que somos. En ese sentido, la noticia que más me pone brillo en los ojos, no tiene que ver con que esté en la lista de best sellers, sino que me llegue de tantos lados que los pibes se juntan en las plazas, en los clubes, a leer el libro. Que sea una actividad colectiva. Porque el libro lo que les da es contexto en el sentido de entender de dónde vienen, qué es lo que ha pasado para que estén como están y para entender, muy claramente, de qué lado de la mecha están".

En primera persona. "Yo empecé a ser mal alumno muy temprano. Estaba en el grupo de los movilizadores, de los no obedientes. Siempre fui de desarmar lo que estaba armado. Me parecía que el caos era lo que ordenaba todo", se autodefine Carlos Alberto Solari en las primeras páginas del libro, las mismas en las que se recuerda como "un niño dañino, como todos en el barrio".

A los 70 años, Solari abre por primera vez el arcón de sus recuerdos mejor guardados. Esos que no había permitido compartir públicamente. La relación con sus padres, su infancia en Entre Ríos, su llegada a La Plata, las rateadas de todos los colegios por los que pasó y sus primeras escaramuzas con las instituciones: "Fui a catequesis, sí, porque pasaban películas y series de la época, tenían metegoles y mesas de ping-pong. De lo que trataban de meterme en la cabeza no me quedó nada, salvo -quizás- esa parte de los Evangelios donde Jesús dice: No vengo a traer la paz, sino la espada".