El regreso de Creamfields: las sorpresas de la grilla del gran festival electrónico

Tras nueve años de ausencia, el festival electrónico más prestigioso a nivel mundial vuelve a hacer vibrar a los fanáticos locales. Creamfields pisa fuerte en Buenos Aires y este lunes reveló su grilla de artistas. La gran fiesta se celebrará el viernes 16 y el sábado 17 de noviembre en el Parque de la Ciudad y en su lineup se combina lo mejor del talento internacional con propuestas locales, sonidos innovadores y talentos emergentes que celebrarán la diversidad y la evolución de la música electrónica en esta nueva edición.

Por primera vez, el festival se realizará a lo largo de dos jornadas diurnas, en lugar de su tradicional formato nocturno. Cada día desde las 13, los asistentes podrán disfrutar de un evento al aire libre que terminará poco después de la medianoche, en sintonía con otros festivales de música como Lollapalooza o Quilmes Rock.

Las entradas están a la venta únicamente en el sitio web oficial del evento, en www.entradauno.com.

La grilla

Encabeza esta edición el trío sueco Swedish House Mafia, ícono del house progresivo, conocido por hits como “Don’t You Worry Child” y “Save the World”. También de Suecia dirá presente Alesso, estrella del house progresivo melódico, y de Noruega Alan Walker, famoso por su éxito “Faded” y su característico estilo de deep house melódico.

Babasónicos participará de Creamfields 2024 NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

El DJ y productor global Steve Aoki aportará su enérgico electro-house y sus siempre esperados lanzamientos de tortas. Junto a él, figuras icónicas como el canadiense Richie Hawtin, pionero del minimal techno, y la DJ rusa Nina Kraviz, conocida por su habilidad para mezclar géneros y su enfoque ecléctico. La aclamada The Blessed Madonna combinará house y disco con su distintivo estilo inclusivo y su activismo en pro de la diversidad en la música.

En una apuesta que es un guiños a sus primeras ediciones, Babasónicos, uno de los grupos más influyentes del rock argentino, se suma como headliner. La grilla también cuenta con artistas como Green Velvet, , el holandés Don Diablo, conocido por su estilo future house y éxitos como “Survive”, y el australiano Fisher, quien ha conquistado la escena electrónica con “Losing It”. Además, estarán presentes Sasha, pionero del progressive house; Tiga, reconocido por su inconfundible electroclash; Marco Faraone, destacado por su techno contundente y Anfisa Letyago, DJ italiana famosa por su enfoque fresco y moderno.

Para los fanáticos de la banda italiana Måneskin no pasa inadvertido el nombre de Victoria, su bajista y cofundadora, que se presentará en plan DJ set. Entre los talentos locales también se destacan Peces Raros, Sol Ortega y Zuker.

El regreso de una leyenda

Fundado en 1998 en Winchester, Reino Unido, Creamfields se posicionó como uno de los eventos más importantes de la música electrónica a nivel mundial. La expansión llegó en 2001 a Buenos Aires, cuando el festival desembarcó por primera vez en el Hipódromo de San Isidro, convocando a 18.000 personas, y en su segunda edición reunió a 24.000 en Puerto Madero. Desde entonces, por sus escenarios pasaron grandes figuras de la talla de Calvin Harris, David Guetta, Martin Garrix, Deadmau5, Carl Cox, Sasha & John Digweed, Above & Beyond, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Richie Hawtin, Jamie Jones, Alesso, Tiësto, LCD Soundsystem, Faithless, Underworld, The Chemical Brothers, Groove Armada, The Prodigy, Tale Of Us, Solomun, The Martinez Brothers, Luciano, entre otros.

