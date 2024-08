El regreso de Oasis: faltazos, insultos cruzados, ofertas millonarias para reunirse y la “culpable” que ya no está en escena

Escuchar

Desde que una discusión en los camarines del festival Rock en Seine puso fin a Oasis el 28 de agosto de 2009, nada parecía más improbable que sus principales fuerzas creativas firmasen el armisticio que hiciera capaz su reunión a exactos quince años del último día que funcionaron como una banda. Por supuesto, no había sido el único traspié en toda su actividad como banda: las fricciones entre Liam y Noel Gallagher fueron tan frecuentes mientras la banda estuvo en actividad, que una disolución estruendosa parecía un destino tan triste como inevitable. Entre esa noche en Francia y esta mañana en Inglaterra pasó la suficiente agua debajo del puente para pensar que el anuncio de hoy excedía cualquier augurio optimista.

La primera crisis de Oasis llegó unas semanas después de la publicación de su álbum debut, Definitely Maybe. En medio de una gira norteamericana plagada de excesos y comportamientos erráticos, Noel Gallagher hizo las valijas y abandonó a sus compañeros de banda después de un show para el olvido en el Whiskey A Go Go de Los Ángeles. El mayor de los Gallagher se recluyó en San Francisco donde recibió el asilo de una fan, que lo contuvo y logró convencerlo de volver (y, sin saberlo, se convertiría en la musa de “Talk Tonight” al año siguiente). Dos años más tarde, Liam sería el centro de la polémica: Oasis tenía planeado grabar un show para el ciclo Unplugged, de MTV y el vocalista llegó a la filmación borracho, sin dormir e imposibilitado de cantar. Noel se hizo cargo de la voz, mientras su hermano fumaba, tomaba cerveza y robaba protagonismo desde un palco. Poco después, fue Liam el que se bajó de una nueva gira norteamericana, esta vez alegando que necesitaba comprarse una casa.

El primer indicio de separación real apareció en 2000, cuando Noel Gallagher se ausentó del grupo unos meses durante una gira europea, sin dar mayores motivos. Tiempo después, se supo que el origen estuvo en una discusión en Barcelona en la que Liam puso en duda la legitimidad de Anäis, la hija que Noel acababa de tener con su entonces esposa, Meg Matthews (“Nunca lo perdoné porque él nunca se disculpó”, aclararía el guitarrista en 2005). Nueve años más tarde, y después de una discusión en camarines, el Gallagher mayor anunció en la web oficial que se retiraba del grupo que lo tenía como líder, en un texto en el que detalló a sus fans: “Tienen derecho a saber que el nivel de intimidación verbal y violenta hacia mí, mi familia y mis amigos se ha vuelto intolerable. Y la falta de apoyo y comprensión de mi manager y mis compañeros de banda no me ha dejado otra opción que conseguir mi capa y buscar nuevos horizontes”.

LONDON - 1995: Oasis lead singer Liam Gallagher and brother Noal Gallagher at the opening night of Steve Coogan's comedy show in the West End, London. (Photo by Dave Hogan/Getty Images) Dave Hogan - Hulton Archive

Las asperezas estuvieron lejos de desaparecer. En febrero de 2010, a seis meses de la separación, Oasis recibió un premio en los Brit Awards para celebrar a (What’s the Story)..., y Liam fue el encargado de recoger la estatuilla en la ceremonia. Sobre el escenario, el vocalista agradeció a todos los miembros del grupo... menos a su hermano. Al año siguiente, mientras presentaba el disco debut de Beady Eye, su por entonces nueva banda, el cantante declaró: “Prefiero comer mi propia mierda antes que estar en una banda de nuevo con él, es un pequeño miserable”, afirmó en entrevista con LA Weekly. No obstante, agregó: “Pero si los fans lo quieren, lo haría”. Su hermano, por su parte, se limitó a agregar que Oasis era parte del pasado y que no le veía sentido a reunirse con alguien con quien estaba destinado a llevarse mal.

Convertido en un usuario activo de Twitter (a veces, con oleadas de publicaciones que son indescifrables incluso para el público angloparlante), en 2016 Liam empezó a hostigar en las redes sociales a su hermano mayor, a quien empezó a llamar “potato” (“papa”), publicando fotos de él con ese título. Consultado sobre el origen del agravio y el por qué de la comparación con un tubérculo, el cantante se limitó a responder: “Porque se parece a una”, lo que llevó a su hermano mayor a ensayar una definición bastante precisa sobre el vocalista: “Es la persona más enojada que vas a conocer jamás. Un hombre con un tenedor en un mundo de sopa”.

Una imagen promocional de Oasis de 2008, poco antes de la separación del grupo EFE

Dos años más tarde en la misma red social, Liam decidió llevar las cosas a un extremo bastante más hostil: acusó a Sara MacDonald, la por entonces esposa de su hermano, de ser la razón de la separación de Oasis. “Es hora de señalar a la bruja”, comenzó con un hilo de tuits en el que acusó a la ahora exmujer de su hermano de robarle el pasaporte a Noel para impedirle que se fuera de gira a Estados Unidos, antes de comparar al por entonces matrimonio con los asesinos seriales Fred y Mary West. Su hermano intentó refererise al asunto de manera indirecta, aunque el destinatario del mensaje era más que obvio: “Mi mujer me mostró cosas que la gente escribió sobre ella y es lamentable. Mi hija me mostró cosas que la gente dijo sobre ella en relación con Oasis, y eso es patético. Eso solo refuerza mi determinación de no volver a pisar un escenario con esa banda”. En julio de 2018, Liam escribió en Twitter que perdonaría a su hermano si reunían a Oasis; ante el silencio de su hermano solo pudo agregar: “lo tomo como un no, entonces”.

Ya en 2019, la cosa pasó a mayores cuando Noel acusó a su hermano de amenazar a su esposa tras publicar en Twitter una captura de pantalla del celular de su hija, en un intercambio de mensajes con su tío, quien le pedía que le dijera a su madrastra “que tenga mucho cuidado” después de que esta lo llamara públicamente “gordo imbécil”. El mayor de los Gallagher consideró que este episodio anulaba cualquier chance de reunir a Oasis: “En otro momento le hubiera dicho a mi management que existe un número mágico. Si las ofertas se acercan a ese número, llamame y hacemos un par de shows bestiales, incluso una gira por las grandes ciudades, una gira mundial, estadios, quemar un montón de plata, comprar un yate, un avión, otra casa y volver a lo que estoy haciendo. Fácil. Ni tendría que viajar con el tarado”. Pero luego agregó: pero esto de meterse con mis hijos y mi mujer... No, de ninguna manera. Si me quedaran cincuenta libras en el bolsillo, preferiría ir a tocar a la calle”.

El nuevo mural consagrado a Noel y Liam Gallagher que fue descubierto este martes en Manchester

Para promocionar su carrera solista, en 2018 Liam Gallagher estrenó el documental As It Was, donde mostraba imágenes de su vida cotidiana. En uno de esos momentos, durante una visita a su casa en Irlanda, su madre Peggy declara a cámara el deseo de que sus hijos pudiesen reconciliarse. En la toma inmediatamente siguiente, el vocalista ve una foto de su hermano con su mujer en un portarretratos y comenta en voz alta: “Ahí están el puto príncipe Felipe y como sea que se llame ella”. Al momento del estreno, el cantante se ocupó de contar a la prensa que su hermano le había impedido por vías legales el uso de canciones de Oasis en la película, algo que se repitió en 2022 cuando participó en el tributo al baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, realizado en Londres.

No fue hasta 2021 que el propio Noel cambió el no rotundo por un “poco probable” cada vez que se le mencionaba la posibilidad de volver a pisar un escenario junto a su hermano. Y así como siempre hizo mención a las supuestas cifras astronómicas que llegaron a ofrecerle en más de una ocasión (“Liam dice que nos quieren ofrecer 100 millones de libras por reunirnos, y no hay esa cantidad de dinero en toda la industria de la música”, llegó a bromear), también comenzó a especularse que su divorcio de Sara MacDonald podía ser determinante para una reunión, no solo por el factor económico (de acuerdo a la prensa británica, el músico debió entregarle a su exesposa 25 millones de libras y una casa valuada en otros ocho millones), sino porque además desaparecía del medio la persona que el propio Liam calificaba como responsable del conflicto. Ahora solo resta esperar que el tratado de paz se mantenga hasta el momento en que vuelvan a pisar juntos un escenario.