El secreto mejor guardado de la nueva ola del rock mendocino

Mariano Peccinetti, líder del grupo mendocino

La banda Las Luces Primeras se gana un lugar en la escena porteña; mañana ofrecerá dos funciones en La Tangente

Se habló mucho en los últimos años de la nueva ola mendocina: una cantidad generosa de artistas independientes que se han proyectado desde la activa escena musical de esa provincia hacia todo el país. En sintonía con la tradición centralista de la Argentina, algunos de ellos (Mi Amigo Invencible es el caso más notorio) decidieron establecer su base de operaciones en Buenos Aires para consolidar de ese modo un crecimiento regular y sostenido. Otros emergentes importantes son Simón Poxyrán y su banda Perras on the Beach, Mariana Päraway y los cada vez más populares Usted Señálemelo, hoy nombres claves del indie argentino que ya han sido convocados para ser parte del line up de festivales como el Personal Fest y el Lollapalooza. Mendoza tiene una larga tradición rockera: desde esa provincia se proyectaron internacionalmente grupos como Los Enanitos Verdes, Karamelo Santo y Alcohol Etílico. La variedad de estilos sigue siendo notable, y el público acompaña: un buen ejemplo es el de La Skandalosa Tripulación, banda de ska fundada en 2005 que suele hacer shows para más de 3000 personas.

Para muchos de los artistas mendocinos, el camino natural cuando la convocatoria va creciendo es la mudanza a Buenos Aires. Leandro Isaguirre, el joven músico que está detrás del proyecto Hijo Único, se mudó hace un tiempo y dice que "si alguien la pega ahí, termina beneficiando a todos". En Mendoza hay también bandas de punk (las chicas de Las Ex), artistas que eventualmente pueden cruzar rock y folclore (Bocci), alguna que cita como influencia a Nirvana y Green Day (Trílicos) y otra que fusiona jazz, el funk y aires afro (Spaguetti Western).

En ese panorama, uno de los casos más interesantes es el de Las Luces Primeras, proyecto encabezado por Mariano Peccinetti, quien quedó anclado en su lugar de origen, motivo de sobra para agendarse sus esporádicas visitas a la capital argentina. Mañana en La Tangente, Honduras 5317, de hecho, habrá oportunidad de encontrarse cara a cara con el excelente repertorio de esta banda que viene sumando adeptos sin prisa ni pausa: la demanda de entradas para el show programado para esa jornada obligó a agregar una nueva función. Las Luces Primeras tocará entonces en dos turnos, a las 21 y a las 23.30, con Hijo Único como invitado y Fede Maqui a cargo de la musicalización de la velada.

Con un single de adelanto de un próximo álbum ya circulando en plataformas de streaming ("Power Paz, definida por Peccinetti como "una obra de psicodelia folk que tiene momentos líquidos con reverbs springs, delay a cinta, fuzz y tonos valvulares en su mezcla"), Las Luces Primeras presentará en vivo la receta de dream pop y psicodelia paisajista que fue eje en los dos discos que publicó hasta hoy, Forestal Tape (2018) y Sensualista (2015). Las influencias que cita el propio Peccinetti revelan una heterogeneidad que se percibe en sus deliciosas canciones: el garage sesentero, la psicodelia andina, el kraut rock y el afrobeat de los 70, como sustento principal. Una lista llena de referencias loables, desde Can, Lou Reed y Gong hasta Pescado Rabioso, pasando por Los Destellos, Air, Kurt Vile y Ariel Pink.

"La escena mendocina es muy amplia -asegura Peccinetti-. Existe desde hace muchos años. Por momentos fueron más preponderante el ska y el reggae, después el rock alternativo o el hardcore. Creo que la clave es que los músicos mendocinos tienen un espíritu muy independiente, eso es lo que nos une. Con las redes sociales nos volvimos más visibles, algo que hace diez años no era tan fácil como ahora. Empezamos a darnos cuenta de que no es necesario mudarse a una gran ciudad: desde Mendoza podemos compartir lo que hacemos y generar un público".

Las Luces Primeras trabaja ahora en un tercer disco, que ya tiene todas las baterías grabadas y que podría estar terminado en enero de 2020. "Las letras también están bastante cerradas -anticipa Peccinetti-. Algunas van por un lado y otras van por otro. Con Power Paz pude encontrar el sonido que va a determinar todo el disco, así que está todo encaminado. La diferencia con lo que hicimos antes está en las guitarras y en lo rítmico. Aunque en este tema también hay una acústica, en el disco habrá más violas garage con fuzz y baterías más enérgicas que antes".