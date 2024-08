Ella es tan Cargosa: los rumores que sacuden la estructura interna y por qué es tan especial el show en La Trastienda de este sábado

Escuchar

Oriunda de Castelar, en la zona oeste del gran Buenos Aires, Ella es tan cargosa nació en los albores de 2000 como una banda de rock canción. Integrada por los hermanos Rodrigo y Mariano Manigot (voz), Pablo César Rojas (batería), Italo “Tano” Emilio Baccega (guitarra) y Lucas Kocens (bajo), su nombre está inspirado en la canción de The Beatles, “I Want You (She’s So Heavy)”, traducida como “Te quiero, (ella es tan cargosa)”, del álbum Abbey Road.

A finales de 2006 grabaron su primer álbum, Ella es tan Cargosa y en pocos meses treparon al número 1 en los rankings de Argentina. Con una amplia discografía que supieron construir en todos estos años (Ella Es Tan Cargosa, 2007; Botella al mar, 2010; 11, 2011; Polos, 2014; Polos Acústico, 2016; La Sangre Buena, 2017 y Bellos Años, 2022), por estos días continúan presentando su último álbum, Fuera de moda, que el próximo sábado 10 de agosto tocarán en La Trastienda junto a sus clásicos.

Hay que decirlo, con 24 años de carrera, no todo sigue igual en la banda de Castelar, ya que por estos días corrió un fuerte rumor sobre el alejamiento de Rodrigo Manigot, líder del grupo, para dedicarse a otros proyectos vinculados al tango y la publicación de libros.

En dialogo con LA NACIÓN, el Tano Baccega, guitarrista de la formación, habla sobre la actualidad del grupo, su permanencia frente a los posibles cambios que enfrentan y los hitos que marcaron el recorrido durante todos estos años.

–Después de casi 24 años de convivencia, en estos últimos días corrió el rumor del alejamiento de Rodrigo Manigot de la banda. ¿Está confirmado?

–Te voy a decir la verdad: hubo discusión entre los hermanos Manigot en la sala, pero nada que no hayamos tenido en otra oportunidad. Fue un momento de calentura, pero cuando baja la espuma, todo se ve de otra manera. Seguramente Rodrigo va a estar en La Trastienda, todo apunta a eso. Vamos a hacer un repaso de nuestros siete discos, apuntando un poco más al disco nuevo, que la gente tiene más escuchado, y como es el aniversario de Polos, seguramente pongamos algunos temas más de ese álbum y todos los que la gente quiera escuchar, con algunos invitados sorpresa.

–Están cumpliendo 24 años con Ella es tan cargosa, ¿cómo evolucionó la banda en todos estos años?

–Siempre fuimos una banda cancionera, con algunas canciones más orientadas al rock pop, algunas más folk, y siempre hubo algún rock que rompió con todo eso, como “Comodín” o “A trasluz”, o en este disco último disco con “Regresar al cuerpo”, junto a La Renga, que rompe un poco con el sonido más tradicional de Ella es tan cargosa. Creo que la evolución la dimos respecto del audio, que también está sujeto al presupuesto con el que contás. El primer disco, a pesar de que ganamos el Gardel y suena con frescura, lo grabamos con muy poco presupuesto. En el segundo mejoramos un poco el audio, metimos otros instrumentos, y así fuimos puliendo el sonido disco a disco. Me gusta mucho cómo suena este último álbum que grabamos en vivo, me parece que eso también es parte de una evolución. Lo grabamos en cuatro días, muy rápido, tocando todos a la vez, cantando y armonizando. Y me parece que recuperamos la frescura del primero, pero con mejor audio.

–En marzo de 2015 cumplieron el sueño de telonear a Ringo Starr. ¿Tuvieron oportunidad de conocerlo?

–Bueno, ya habíamos tocado, habían tocado otras bandas y estábamos dando vueltas por ahí, cerca del escenario, esperando el show de Ringo y en un momento viene nuestro manager y nos dice: “¿Quieren conocer a Ringo, sacarse una foto?”. Entonces nos pusimos en una fila, en la que estaba (Roberto) Pettinatto, estaban Charly García con (David) Lebón, que habían tocado en otro escenario. Habían instalado una carpita blanca donde efectivamente estaba Ringo, así que iban entrando, se sacaban una foto y salían. O sea, la fila iba bastante ágil, hasta que entraron Charly y Lebón, y ahí se detuvo. Se acercaba el horario de las 21 en que estaba anunciado Ringo Starr y nosotros seguíamos ahí impacientes, esperando, cuando se acercó alguien del staff de Ringo y dijo que se habían acabado las fotos. Entonces la fila se desarmó y nos quedamos sin la foto con Ringo. Obviamente fue una desazón tremenda estar a metros de un beatle y no haber podido sacarnos esa foto, pero como recompensa pudimos ver el show desde muy de cerca, desde arriba del escenario. Fue algo milagroso. Además, en la prueba de sonido le destapamos un poco la batería y tocamos la banqueta, todo con las estrellas y la firma de Ringo Starr. Fue un acercamiento muy importante para nosotros. Faltó la foto.

–Casualmente, en noviembre de este año vendrá Paul McCartney a la Argentina. ¿Hay chances de telonear su show?

–Nos encantaría. Personalmente siempre fui a verlo como espectador y espero que esta vez tengamos la oportunidad de ser teloneros. Me parece que somos una banda que en los papeles estaría ahí en la conversación para tocar con él. Pero bueno, no lo decidimos nosotros, ya veremos qué es lo que pasa.

–A mediados de 2017 sacaron su quinto disco, La sangre buena, que incluye como bonus track la canción “Del barro al oro”, que trata la relación de los grandes ídolos de la selección Argentina de fútbol con la camiseta. ¿A qué atribuís ese vínculo tan estrecho que existe entre el rock y el fútbol?

–Del barro al oro lo grabamos en vivo, no en las sesiones del disco, porque en ese momento Diego Korol, que es un fan de la banda, estaba haciendo una serie con la selección, se hicieron unos capítulos donde los campeones del mundo del 86 contaban sus experiencias de vida, cómo llegaron del potrero a ser campeones del mundo, y le hicimos esa canción con una letra bastante futbolera. En mi caso, el fútbol y la música son mis dos grandes pasiones. Y creo que cuando una hinchada agarra una canción y se pone a cantarla, se da de una manera mágica, espontánea. Por ahora nunca nos pasó, tampoco apuntamos a eso, pero por ahí se da en el momento menos pensado.

–Cómo banda de rock del oeste, ¿cómo los toman los cambios culturales y de consumo, la aparición de la música urbana y el trap?

–Es lógico que en estos 24 años de carrera surjan cosas nuevas, que hayan nuevas tendencias, como lo fue el rock en su momento, al igual que el blues, el reggae, y así sucesivamente. La música es armonía, melodía y ritmo, y a mí la melodía me puede mucho, si va acompañada de una buena letra, mejor, y si hay tipos tocando y la cosa es muy orgánica y sanguínea, me gusta más. Pero eso te lo está diciendo un tipo que pasó los 50 años. Qué se yo, igual me sorprende a cuántos chicos les gusta el rock. Me parece que ese pilar de la canción que se instaló a finales de los 60, acá con tipos como Litto Nebbia, El Flaco Spinetta con Almendra, Manal con ese primer disco brillante y después Charly con Sui Generis, todavía perdura. Está en nosotros seguir tocando para difundir lo nuestro, y que así llegue a muchos adolescentes que les gusta el rock, o lo están descubriendo. Me parece bien que surjan tendencias nuevas. Después hay que ver cómo la hacen. Ahí es dónde puedo entrar en una discusión, si me gusta o no, si está esta mejor o peor, pero hay muchas cosas nuevas que me gustan.

–En 2020 comenzaron a grabar 20 años, donde reversionaron los clásicos de la banda con invitados como Conociendo Rusia, Pato Sardelli, Lula Bertoldi, Manuel Moretti, Iván Noble, León Gieco, Ale Sergi y otros. ¿Cómo fue esa experiencia de tocar con otros artistas?

–La grabación de aquel disco aniversario nos agarró en plena pandemia, así que el único músico con el que grabamos de manera presencial fue Iván Noble, un amigo nuestro de muchísimos años, incluso antes de que naciera Ella es tan cargosa. Con algunos otros nos conocíamos de girar, de shows, de compartir alguna comida, y con otros, como el caso de León Gieco, fue tirarse el lance a ver qué le parecía la canción. Y todos fueron increíbles. Todos los artistas que cantaron nuestras canciones son más famosos que nosotros y ya eso es un orgullo enorme.