En el rock no todo está perdido

Franco Varise 12 de diciembre de 2019

Acorazado Potemkin

Nuestra opinión: muy buena

Piel: "Sheriff", "A la encandilada", "Pank", "María", "Calesita", "Una oración más", "El arca", "A tiempo", "Vecino", "Pañuelos" y "Umbral"

Hacer un camino propio no es tan común en el universo musical argentino. En general, en la cultura rock local, la aspiración de lograr una "voz propia" parece soslayarse cada vez más ante gestos estéticos, virtuosismo instrumental, modas o pertenencias a escenas. Pero Acorazado Potemkin es una de esas maravillosas excepciones: con cuatro discos la banda porteña parece obsesionada con destilar un rock tan potente como personal, con una poética trascendental. No es fácil. A veces las tentaciones de hacer algo ya transitado pueden ser más redituables y fáciles. Pero Juan Pablo Fernández (voz y guitarra), Luciano Esain (batería y voz) y Federico Gahzarossian (bajo) vienen desde hace años buscando la canción de rock porteña perfecta. ¿Lo lograron? No, por suerte. En Piel, sin embargo, hay rasgos distintivos: menos todo junto siempre al palo y más aire en las canciones. En piezas como "Sheriff" o "Pañuelos" se trasluce esa pátina tanguera que los identifica y que los despega de la pasmosa horizontalidad de la manada indie. Pero también hay lugar para "Pank", un tema potente con el ADN de lo mejor del rock porteño más salvaje y under. La lírica merece toda la atención: no aparece nunca un "baby" o estupideces por el estilo. Un disco de tono arltiano que recupera las joyas de la abuela.